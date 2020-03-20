«Он действительно моложе меня»: Мария Миронова развеяла слухи о молодом муже





В последнее время ходило немало слухов о личной жизни Марии Мироновой, некоторые источники даже приписывали роль ее мужа 28-летнему актеру Андрею Сороке, несмотря на то, что в его компании артистку ни разу не видели. Однако, слухи утверждали, что именно Сорока встречал Миронову, когда она возвращалась после родов в Греции. Другие утверждали, что актриса стала женой какого-то греческого магната. Сама же 46-летняя звезда отмечает, что ее возлюбленного действительно зовут Андрей, вот только речь идет вовсе не о молодом актере. «Он действительно моложе меня, но ненамного. Я его даже не скрываю ни от кого, просто он не публичный человек», - подчеркнула артистка.Примечательно, что ранее Марии Мироновой приписывали отношения с неназванным доктором, который якобы был большим поклонником ее таланта. Звезда при этом отмечает, что человек, о котором идет речь, и вовсе, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и представляет опасность для общества. Артистка даже вспоминает момент, когда этот мужчина начал откровенно ее преследовать.