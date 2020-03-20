Эксперты составили ТОП-8 наиболее востребованных сегментов авто на вторичном рынке





На первом месте рейтинга с показателем 103 196 перепродаж оказался С-класс (Sonderklasse), оптимальный для эксплуатации как в городе, так и за его пределами. Общий процент автомобилей данной категории составил 28,5%, что на 6,9% выше результата потребительского спроса в прошлом году. С небольшим отрывом следующую строчку заняли кроссоверы со значением 93 тысячи 129 реализованных моделей на вторичном рынке.Согласно статистическим данным аналитиков «АвтостатИнфо», уступает лидерам В-сегмент – supermini, составивший 11,5% от всего объема проданных подержанных авто. За февраль месяц покупателям удалось приобрести 78 532 машины «из рук в руки». В свою очередь, D и В+ классы заняли четвертую и пятую позицию ТОПа з результатом 24 895 и 22 330 сделок.Закрывают рейтинг вместительные седаны, компактные модели и премиальные иномарки из сегмента Е и А соответственно. В отличие от всех своих конкурентов в рейтинге наиболее востребованных, автомобили класса «люкс» с показателем 3 725 перепродаж продемонстрировали снижение спроса на 1,7% в сравнении с предыдущим годом.