56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим отцом





С первой женой Натальей Анатолий Журавлев прожил 20 лет, но новости о его внебрачных детях разрушили этот союз. На стороне у актера родились сын и дочь. Но в последние годы жизнь знаменитости полностью изменилась: он счастлив во втором браке, воспитывает сына и восстановил контакт со своими старшими детьми.Родители Анатолия Журавлева развелись и матери пришлось работать в три смены на заводе, чтобы прокормить детей. Из-за этого она часто болела, поэтому будущую звезду определили в школу-интернат. В программе «Судьба человека» актер рассказал, что в интернате он начал превращаться в «звереныша», поэтому бабушка его забрала и отдала в обычную школу. Спасением для артиста стали занятия спортом, редкие визиты матери и посещение кружков самодеятельности. После школы он окончил филологически факультет и работал учителем. Но через год Анатолий Журавлев осознал, что это не его призвание и поступил в ЛГИТМиК. После окончания ВУЗа он перебрался в столицу и в 1988 начал получать свои первые роли в кино. Настоящий успех пришел к артисту после съемок в «Дне рождении Буржуя». На данный момент в его послужном списке более 70 картин.Внебрачный сын появился на свет от девушки Надежды, с которой Анатолий Журавлев был один раз в жизни. Когда она написала ему о беременности, он не поверил этому и познакомился с сыном, когда ему уже исполнилось 20 лет. На тот момент артист уже встретил свою жену Наталью, которая была учетчицей на заводе, и ушел служить в армию. Новость о внебрачном ребенке женина пережила тяжело, хоть и был он зачат еще до их знакомства. Актер благодарен за то, что первая жена была рядом с ним в период становления его карьеры, бедности и нищеты. Родителями пара так и не стала, несмотря на 20 лет брака. В какой-то момент начались ссоры и придирки, а последней каплей для Натальи стала новость о втором внебрачном ребенке актера. Коллега Татьяна Шитова на телевидении заявила о романе с Анатолием Журавлевым и пожаловалась, что он не признает их дочь.На данный момент актер счастлив во втором браке с актрисой Полиной Приходько, младшей его на 25 лет. У пары родился сын Глеб, а молодая супруга неоднократно говорила о том, что Анатолий Журавлев – самый лучший отец на Земле. Именинник осознал ошибки молодости и сумел наверстать упущенное.