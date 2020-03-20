АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим отцом

Сегодня, 20 марта, свое 56-летие отмечает популярный актер Анатолий Журавлев. Из-за недостатка любви в детстве и жизни в интернате артисту не сразу сдалось стать верным мужем и хорошим отцом.
56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим отцом

С первой женой Натальей Анатолий Журавлев прожил 20 лет, но новости о его внебрачных детях разрушили этот союз. На стороне у актера родились сын и дочь. Но в последние годы жизнь знаменитости полностью изменилась: он счастлив во втором браке, воспитывает сына и восстановил контакт со своими старшими детьми.

Родители Анатолия Журавлева развелись и матери пришлось работать в три смены на заводе, чтобы прокормить детей. Из-за этого она часто болела, поэтому будущую звезду определили в школу-интернат. В программе «Судьба человека» актер рассказал, что в интернате он начал превращаться в «звереныша», поэтому бабушка его забрала и отдала в обычную школу. Спасением для артиста стали занятия спортом, редкие визиты матери и посещение кружков самодеятельности. После школы он окончил филологически факультет и работал учителем. Но через год Анатолий Журавлев осознал, что это не его призвание и поступил в ЛГИТМиК. После окончания ВУЗа он перебрался в столицу и в 1988 начал получать свои первые роли в кино. Настоящий успех пришел к артисту после съемок в «Дне рождении Буржуя». На данный момент в его послужном списке более 70 картин.

Внебрачный сын появился на свет от девушки Надежды, с которой Анатолий Журавлев был один раз в жизни. Когда она написала ему о беременности, он не поверил этому и познакомился с сыном, когда ему уже исполнилось 20 лет. На тот момент артист уже встретил свою жену Наталью, которая была учетчицей на заводе, и ушел служить в армию. Новость о внебрачном ребенке женина пережила тяжело, хоть и был он зачат еще до их знакомства. Актер благодарен за то, что первая жена была рядом с ним в период становления его карьеры, бедности и нищеты. Родителями пара так и не стала, несмотря на 20 лет брака. В какой-то момент начались ссоры и придирки, а последней каплей для Натальи стала новость о втором внебрачном ребенке актера. Коллега Татьяна Шитова на телевидении заявила о романе с Анатолием Журавлевым и пожаловалась, что он не признает их дочь.

На данный момент актер счастлив во втором браке с актрисой Полиной Приходько, младшей его на 25 лет. У пары родился сын Глеб, а молодая супруга неоднократно говорила о том, что Анатолий Журавлев – самый лучший отец на Земле. Именинник осознал ошибки молодости и сумел наверстать упущенное.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet…
Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность…
Употребление воды улучшает способность организма бороться с…
"Ну найдут ваши признания про стертые колени": Катя Гордон грубо ответила Анне Седоковой о романе с бывшим…
Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после…
Мировая статистика: Число жертв коронавируса превысило 10…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон вслед за Татьяной Строковой решила покинуть…
Мария Миронова рассказала о последней беременности: "Свидетелями была вся съемочная…
Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи…
В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал…
В NASA назвали лучшее растение для очистки…
Елизавета и Гарри Галкины провели древний обряд изгнания…
Эксперты составили ТОП-8 наиболее востребованных сегментов авто на вторичном…
56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим…
«Он действительно моложе меня»: Мария Миронова развеяла слухи о молодом…
Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с…
Врач Алексей Водовозов рассказал о возникновении более опасных для человека вирусных…
«Для меня особых изменений нет»: Наргиз высказалась о карантине по…
Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки…
«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время…
Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы…
Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира…
Ателье ABT «прокачало» электрофургон VW e-Transporter…
"До скорой встречи": Дмитрий Маликов перенес свои концерты из-за…
Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в…
Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI…
Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи…
Эмили Ратаковски показала фото в купальнике собственного…
Просмотреть все новости