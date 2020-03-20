Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы выдержим"

Юлия Савичева опубликовала фотографию, на которой она держит прозрачную чашку с кофе в руках. В комментарии известная певица написала, что уже все наслышаны о запретах на проведение массовых мероприятий и призывах не посещать никакие развлекательные заведения, поскольку коронавирус наступает. Исполнительница попросила всех своих подписчиков проявлять благоразумие, взаимопонимание, быть внимательнее к своим близким и беречь друг друга. Знаменитость уверена, что все люди очень стойкие и обязательно справятся со всеми испытаниями, которые сейчас на них навалились.Юлия Савичева сообщила, что воспринимают карантин, как возможность побыть с семьей, не думая ни о чем - рисовать, смотреть мультфильмы с дочерью Анной, поговорить о книгах с мужем Александром Аршиновым и поесть высококалорийной еды. Многие пользователи Сети написали, что стараются не паниковать и пожелали исполнительнице оставаться здоровой.