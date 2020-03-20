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Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы выдержим"

Юлия Савичева в социальной сети Instagram заявила своим подписчиками, что коронавирус наступает. Также исполнительница добавила, что люди стойкие и выдержат все испытания.
Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы выдержим"

Юлия Савичева опубликовала фотографию, на которой она держит прозрачную чашку с кофе в руках. В комментарии известная певица написала, что уже все наслышаны о запретах на проведение массовых мероприятий и призывах не посещать никакие развлекательные заведения, поскольку коронавирус наступает. Исполнительница попросила всех своих подписчиков проявлять благоразумие, взаимопонимание, быть внимательнее к своим близким и беречь друг друга. Знаменитость уверена, что все люди очень стойкие и обязательно справятся со всеми испытаниями, которые сейчас на них навалились.

Юлия Савичева сообщила, что воспринимают карантин, как возможность побыть с семьей, не думая ни о чем - рисовать, смотреть мультфильмы с дочерью Анной, поговорить о книгах с мужем Александром Аршиновым и поесть высококалорийной еды. Многие пользователи Сети написали, что стараются не паниковать и пожелали исполнительнице оставаться здоровой.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:10

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