Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира 69»





На снимке Анна Седокова запечатлена в спортивном топе, подчёркивающем её бюст, из украшений на ней – массивный кулон. Большинство фолловеров, прокомментировавших пост, положительно отозвались о преображении их кумира, а некоторые сравнили артистку с русалкой.По словам Анны Седоковой, прежде она не раз пыталась устроиться на телевидение ведущей какой-нибудь программы, но её так и не взяли – исполнительница оказалась «недостаточно хороша для больших ТВ-боссов». И вот однажды утром, пробудившись от сна, певица вдруг осознала: воплотить свою мечту в реальность она может и самостоятельно, без одобрения других людей. Артистка написала в Instagram о намерении создать собственное шоу – и получила поддержку от поклонников.