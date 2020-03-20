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Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира 69»

Анна Седокова показала на своей странице в Instagram результат преображения: певица перекрасила волосы в ярко-розовый цвет, распрощавшись с привычным для поклонников образом шатенки. В посте к кадру экс-участница «ВИА Гры» написала, что на такие изменения во внешности она решилась для первого выпуска её YouTube-шоу под названием «Квартира 69», задуманного ещё около трёх месяцев назад.
Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира 69»

На снимке Анна Седокова запечатлена в спортивном топе, подчёркивающем её бюст, из украшений на ней – массивный кулон. Большинство фолловеров, прокомментировавших пост, положительно отозвались о преображении их кумира, а некоторые сравнили артистку с русалкой.

По словам Анны Седоковой, прежде она не раз пыталась устроиться на телевидение ведущей какой-нибудь программы, но её так и не взяли – исполнительница оказалась «недостаточно хороша для больших ТВ-боссов». И вот однажды утром, пробудившись от сна, певица вдруг осознала: воплотить свою мечту в реальность она может и самостоятельно, без одобрения других людей. Артистка написала в Instagram о намерении создать собственное шоу – и получила поддержку от поклонников.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:06

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