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Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи лица

Косметолог из Китая предупредила о последствиях длительного ношения медицинских масок. Так, на подобное воздействие кожа лица может отреагировать покраснением, воспалением, зудом и возникновением отеков.

Пекинский косметолог Юй Сяоин решила пролить свет на негативные последствия ношения масок в течение продолжительного времени. Эксперт из Китая отметила, что попытка обезопасить себя от заражения коронавирусом при помощи медицинского изделия, закрывающего рот и нос носителя, может обернуться рядом проблем с кожей лица. Так, если в составе материала маски входят полипропиленовые волокна, это вполне может спровоцировать появление симптомов контактного дерматита. В этом случае на поверхности кожи появится сыпь или небольшие волдыри и прыщи, а также возможны покраснение и зуд.

Тем же, кто является обладателем чувствительной кожи, следует быть особенно внимательными при выборе медицинской маски и обязательно ознакомиться с перечнем использованных при ее изготовлении материалов. Кроме того, не стоит забывать и о гигиене кожи лица после того, как медизделие будет снято. Как советует косметолог, для очищения кожных покровов после длительного кошения маски и с целью предотвращения возможности появления покраснений и воспалений, умываться нужно чистой и «мягкой» теплой водой с косметическим молочком без ароматизаторов и красителей.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:54

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