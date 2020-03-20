Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи лица





Пекинский косметолог Юй Сяоин решила пролить свет на негативные последствия ношения масок в течение продолжительного времени. Эксперт из Китая отметила, что попытка обезопасить себя от заражения коронавирусом при помощи медицинского изделия, закрывающего рот и нос носителя, может обернуться рядом проблем с кожей лица. Так, если в составе материала маски входят полипропиленовые волокна, это вполне может спровоцировать появление симптомов контактного дерматита. В этом случае на поверхности кожи появится сыпь или небольшие волдыри и прыщи, а также возможны покраснение и зуд.Тем же, кто является обладателем чувствительной кожи, следует быть особенно внимательными при выборе медицинской маски и обязательно ознакомиться с перечнем использованных при ее изготовлении материалов. Кроме того, не стоит забывать и о гигиене кожи лица после того, как медизделие будет снято. Как советует косметолог, для очищения кожных покровов после длительного кошения маски и с целью предотвращения возможности появления покраснений и воспалений, умываться нужно чистой и «мягкой» теплой водой с косметическим молочком без ароматизаторов и красителей.