В NASA назвали лучшее растение для очистки воздуха





Ученые рассказали, что в большинстве помещений, в том числе и домах, мебель, ковры и чистящие средства выделяют вещества, загрязняющие воздух практически на 90%. Эти вещества особенно вредят здоровью людей, страдающих астмой или аллергией. Поэтому ученые проверили комнатные растения на их способность очищать воздух. Специалисты обнаружили, что наиболее эффективно с этой задачей справляется бамбук, однако для результата необходимо размещать не менее двух растений на площади в 30 квадратных метров.Ученые отметили, что наличие в доме комнатных растений, кроме улучшения качества воздуха и избавления от токсинов, имеет и дополнительные преимущества. Домашние растения способны поднять настроение и продуктивность работы, а также помогают избавиться от стресса и усталости.