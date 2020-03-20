В NASA назвали лучшее растение для очистки воздуха
Ученые в ходе исследования NASA под названием «Чистый воздух» анализировали методы очистки воздуха на территории космических станций. Специалисты установили, что наибольшее количество токсинов может поглощать бамбук.
Ученые рассказали, что в большинстве помещений, в том числе и домах, мебель, ковры и чистящие средства выделяют вещества, загрязняющие воздух практически на 90%. Эти вещества особенно вредят здоровью людей, страдающих астмой или аллергией. Поэтому ученые проверили комнатные растения на их способность очищать воздух. Специалисты обнаружили, что наиболее эффективно с этой задачей справляется бамбук, однако для результата необходимо размещать не менее двух растений на площади в 30 квадратных метров.
Ученые отметили, что наличие в доме комнатных растений, кроме улучшения качества воздуха и избавления от токсинов, имеет и дополнительные преимущества. Домашние растения способны поднять настроение и продуктивность работы, а также помогают избавиться от стресса и усталости.
Ученые рассказали, что в большинстве помещений, в том числе и домах, мебель, ковры и чистящие средства выделяют вещества, загрязняющие воздух практически на 90%. Эти вещества особенно вредят здоровью людей, страдающих астмой или аллергией. Поэтому ученые проверили комнатные растения на их способность очищать воздух. Специалисты обнаружили, что наиболее эффективно с этой задачей справляется бамбук, однако для результата необходимо размещать не менее двух растений на площади в 30 квадратных метров.
Ученые отметили, что наличие в доме комнатных растений, кроме улучшения качества воздуха и избавления от токсинов, имеет и дополнительные преимущества. Домашние растения способны поднять настроение и продуктивность работы, а также помогают избавиться от стресса и усталости.