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В NASA назвали лучшее растение для очистки воздуха

Ученые в ходе исследования NASA под названием «Чистый воздух» анализировали методы очистки воздуха на территории космических станций. Специалисты установили, что наибольшее количество токсинов может поглощать бамбук.

Ученые рассказали, что в большинстве помещений, в том числе и домах, мебель, ковры и чистящие средства выделяют вещества, загрязняющие воздух практически на 90%. Эти вещества особенно вредят здоровью людей, страдающих астмой или аллергией. Поэтому ученые проверили комнатные растения на их способность очищать воздух. Специалисты обнаружили, что наиболее эффективно с этой задачей справляется бамбук, однако для результата необходимо размещать не менее двух растений на площади в 30 квадратных метров.

Ученые отметили, что наличие в доме комнатных растений, кроме улучшения качества воздуха и избавления от токсинов, имеет и дополнительные преимущества. Домашние растения способны поднять настроение и продуктивность работы, а также помогают избавиться от стресса и усталости.

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Общество / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:46

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