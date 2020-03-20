"До скорой встречи": Дмитрий Маликов перенес свои концерты из-за коронавируса
Дмитрий Маликов сообщил о переносе своих концертов, намеченных на апрель и май, из-за коронавируса. Также знаменитый певец в Instagram попросил фанатов не унывать.
Дмитрий Маликов разместил фотографию, на которой он запечатлен в солнцезащитных очках. В комментарии исполнитель обратился к своим преданным поклонникам и сообщил им, что в связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса,его сольные концерты, намеченные на апрель и май 2020 года, к сожалению, переносятся. Также известный певец написала: "Так что, до скорой встречи! Не унывайте, все будет хорошо! Берегите себя и своих близких, здоровье — это самое ценное, что у нас есть!".
Дмитрий Маликов попросил пользователей Сети проявлять максимальную заботу о своих родителях и всех пожилых людях. В конце своей публикации исполнитель написал: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди". Подписчики пожелали артисту здоровья и попросили его беречь себя и своих близких. Также некоторые написали, что с нетерпением будет ждать его концертов.
Дмитрий Маликов разместил фотографию, на которой он запечатлен в солнцезащитных очках. В комментарии исполнитель обратился к своим преданным поклонникам и сообщил им, что в связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса,его сольные концерты, намеченные на апрель и май 2020 года, к сожалению, переносятся. Также известный певец написала: "Так что, до скорой встречи! Не унывайте, все будет хорошо! Берегите себя и своих близких, здоровье — это самое ценное, что у нас есть!".
Дмитрий Маликов попросил пользователей Сети проявлять максимальную заботу о своих родителях и всех пожилых людях. В конце своей публикации исполнитель написал: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди". Подписчики пожелали артисту здоровья и попросили его беречь себя и своих близких. Также некоторые написали, что с нетерпением будет ждать его концертов.