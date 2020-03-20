«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время карантина





Виктор Тутельян уверен: переход на работу в удаленном режиме чреват возможностью набора лишнего веса. Дело в том, что, если «до холодильника дотянуться легко», с соблазном в очередной раз перекусить справиться крайне сложно. К тому же организм, привыкший к определенному рациону питания, будет «требовать» свое обычное меню. Однако именно в этом и кроется подвох.Так при переходе в режим «работа из дома» резко снижается физическая активность, а значит и калорийность питания должна быть пересмотрена. Эксперт Минздрава советует не забывать об одном из главных правил диетологии – «сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить». Поэтому при отсутствии должной активности из меню стоит исключить жирную пищу, мучное, кондитерские изделия, сладости и сосиски. Упор же нужно сделать на употреблении цельнозлаковых каш, фруктов и овощей, а также достаточного количества воды.Кроме того, диетолог советует не забывать и о необходимости хотя бы минимальной физической активности: даже во время карантина не стоит пренебрегать упражнениями, которые вполне можно делать и находясь дома. Если следовать вышеизложенным рекомендациям эксперта, то вынужденная изоляция пройдет без ущерба для фигуры, а новый рацион питания не навредит здоровью или даже поможет улучшить некоторые его показатели.