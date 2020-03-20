«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время карантина
Главный внештатный диетолог Минздрава дал ряд советов по поводу того, как питаться во время карантина, чтобы не навредить здоровью. Эксперт отметил, что не стоит впадать в панику, но о калорийности употребляемых продуктов стоит задуматься.
Виктор Тутельян уверен: переход на работу в удаленном режиме чреват возможностью набора лишнего веса. Дело в том, что, если «до холодильника дотянуться легко», с соблазном в очередной раз перекусить справиться крайне сложно. К тому же организм, привыкший к определенному рациону питания, будет «требовать» свое обычное меню. Однако именно в этом и кроется подвох.
Так при переходе в режим «работа из дома» резко снижается физическая активность, а значит и калорийность питания должна быть пересмотрена. Эксперт Минздрава советует не забывать об одном из главных правил диетологии – «сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить». Поэтому при отсутствии должной активности из меню стоит исключить жирную пищу, мучное, кондитерские изделия, сладости и сосиски. Упор же нужно сделать на употреблении цельнозлаковых каш, фруктов и овощей, а также достаточного количества воды.
Кроме того, диетолог советует не забывать и о необходимости хотя бы минимальной физической активности: даже во время карантина не стоит пренебрегать упражнениями, которые вполне можно делать и находясь дома. Если следовать вышеизложенным рекомендациям эксперта, то вынужденная изоляция пройдет без ущерба для фигуры, а новый рацион питания не навредит здоровью или даже поможет улучшить некоторые его показатели.
Виктор Тутельян уверен: переход на работу в удаленном режиме чреват возможностью набора лишнего веса. Дело в том, что, если «до холодильника дотянуться легко», с соблазном в очередной раз перекусить справиться крайне сложно. К тому же организм, привыкший к определенному рациону питания, будет «требовать» свое обычное меню. Однако именно в этом и кроется подвох.
Так при переходе в режим «работа из дома» резко снижается физическая активность, а значит и калорийность питания должна быть пересмотрена. Эксперт Минздрава советует не забывать об одном из главных правил диетологии – «сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить». Поэтому при отсутствии должной активности из меню стоит исключить жирную пищу, мучное, кондитерские изделия, сладости и сосиски. Упор же нужно сделать на употреблении цельнозлаковых каш, фруктов и овощей, а также достаточного количества воды.
Кроме того, диетолог советует не забывать и о необходимости хотя бы минимальной физической активности: даже во время карантина не стоит пренебрегать упражнениями, которые вполне можно делать и находясь дома. Если следовать вышеизложенным рекомендациям эксперта, то вынужденная изоляция пройдет без ущерба для фигуры, а новый рацион питания не навредит здоровью или даже поможет улучшить некоторые его показатели.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:14