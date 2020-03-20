Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором





Комплектация спортивного автомобиля 1985 года выпуска отличалась от остальных легковых моделей серии ВАЗ расположением турбо-мотора в средней части салона. Технические характеристики атмосферного двигателя первого раллийного прототипа с рабочим объемом до 2-х литров допускали разгон до 220 километров в час с ускорением до 100 км/ч за 6 секунд. В то же время, внешняя модификация оставалась такой же как и у базовой версии, кроме видоизмененных круглых фар.Примечательно, что знаменитая «Ралли-восьмерка» из Тальяти, выпущенная специально для соревнований, так и не успела покорить международную гоночную трассу. В 1986 году проведение «Группы Б» запретили из-за нескольких тяжелых аварий во время заездов.Как известно, большинство советских гоночных автомобилей, в том числе и некоторые версии ВАЗ-2108, можно увидеть на Moscow Classic Grand Prix в рамках любительского чемпионата по кольцевым гонкам.