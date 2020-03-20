Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором
Экс-дизайнер российской компании «АвтоВАЗ», консолидированной субконцерном Renault Group с 2016 года, Владимир Ярцев обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором и полным приводом. Гоночная модель «Ралли» была сконструирована для участия с международных гоночных соревнованиях «Группы Б».
Комплектация спортивного автомобиля 1985 года выпуска отличалась от остальных легковых моделей серии ВАЗ расположением турбо-мотора в средней части салона. Технические характеристики атмосферного двигателя первого раллийного прототипа с рабочим объемом до 2-х литров допускали разгон до 220 километров в час с ускорением до 100 км/ч за 6 секунд. В то же время, внешняя модификация оставалась такой же как и у базовой версии, кроме видоизмененных круглых фар.
Примечательно, что знаменитая «Ралли-восьмерка» из Тальяти, выпущенная специально для соревнований, так и не успела покорить международную гоночную трассу. В 1986 году проведение «Группы Б» запретили из-за нескольких тяжелых аварий во время заездов.
Как известно, большинство советских гоночных автомобилей, в том числе и некоторые версии ВАЗ-2108, можно увидеть на Moscow Classic Grand Prix в рамках любительского чемпионата по кольцевым гонкам.
Комплектация спортивного автомобиля 1985 года выпуска отличалась от остальных легковых моделей серии ВАЗ расположением турбо-мотора в средней части салона. Технические характеристики атмосферного двигателя первого раллийного прототипа с рабочим объемом до 2-х литров допускали разгон до 220 километров в час с ускорением до 100 км/ч за 6 секунд. В то же время, внешняя модификация оставалась такой же как и у базовой версии, кроме видоизмененных круглых фар.
Примечательно, что знаменитая «Ралли-восьмерка» из Тальяти, выпущенная специально для соревнований, так и не успела покорить международную гоночную трассу. В 1986 году проведение «Группы Б» запретили из-за нескольких тяжелых аварий во время заездов.
Как известно, большинство советских гоночных автомобилей, в том числе и некоторые версии ВАЗ-2108, можно увидеть на Moscow Classic Grand Prix в рамках любительского чемпионата по кольцевым гонкам.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30