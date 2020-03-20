АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором

Экс-дизайнер российской компании «АвтоВАЗ», консолидированной субконцерном Renault Group с 2016 года, Владимир Ярцев обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором и полным приводом. Гоночная модель «Ралли» была сконструирована для участия с международных гоночных соревнованиях «Группы Б».
Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с турбомотором

Комплектация спортивного автомобиля 1985 года выпуска отличалась от остальных легковых моделей серии ВАЗ расположением турбо-мотора в средней части салона. Технические характеристики атмосферного двигателя первого раллийного прототипа с рабочим объемом до 2-х литров допускали разгон до 220 километров в час с ускорением до 100 км/ч за 6 секунд. В то же время, внешняя модификация оставалась такой же как и у базовой версии, кроме видоизмененных круглых фар.

Примечательно, что знаменитая «Ралли-восьмерка» из Тальяти, выпущенная специально для соревнований, так и не успела покорить международную гоночную трассу. В 1986 году проведение «Группы Б» запретили из-за нескольких тяжелых аварий во время заездов.

Как известно, большинство советских гоночных автомобилей, в том числе и некоторые версии ВАЗ-2108, можно увидеть на Moscow Classic Grand Prix в рамках любительского чемпионата по кольцевым гонкам.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet…
Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность…
Употребление воды улучшает способность организма бороться с…
"Ну найдут ваши признания про стертые колени": Катя Гордон грубо ответила Анне Седоковой о романе с бывшим…
Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после…
Мировая статистика: Число жертв коронавируса превысило 10…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон вслед за Татьяной Строковой решила покинуть…
Мария Миронова рассказала о последней беременности: "Свидетелями была вся съемочная…
Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи…
В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал…
В NASA назвали лучшее растение для очистки…
Елизавета и Гарри Галкины провели древний обряд изгнания…
Эксперты составили ТОП-8 наиболее востребованных сегментов авто на вторичном…
56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим…
«Он действительно моложе меня»: Мария Миронова развеяла слухи о молодом…
Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с…
Врач Алексей Водовозов рассказал о возникновении более опасных для человека вирусных…
«Для меня особых изменений нет»: Наргиз высказалась о карантине по…
Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки…
«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время…
Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы…
Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира…
Ателье ABT «прокачало» электрофургон VW e-Transporter…
"До скорой встречи": Дмитрий Маликов перенес свои концерты из-за…
Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в…
Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI…
Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи…
Эмили Ратаковски показала фото в купальнике собственного…
Просмотреть все новости