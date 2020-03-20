Врач Алексей Водовозов рассказал о возникновении более опасных для человека вирусных пандемий

"Не стоит считать пандемию COVID-19 первой, всё же у нас получилось пережить свиной грипп. Это можно назвать "тренировкой", на которую не особо обратили внимание. Эксперты ранее сообщали, что по причине захватов новых ареалов человеком, где обитают животные, имеющие вирусы, переходящие в людскую популяцию, мы вынуждены были пережить подобное", — сообщил врач.





Алексей Водовозов сообщил, коронавирус является сравнительно безопасным для человечества, если сравнивать с эпидемией чумы, которая была ранее. Существуют вирусы, более опасные и приводящие к пандемии.Он также добавил, что новый COVID-19 обладает сравнительно слабыми "тактико-техническими характеристиками". "Не стоит быть уверенными, что летальных случаев у него меньше, чем у гриппа, поскольку при подсчёте в процентах смертность намного выше. Потенциально он, безусловно, опасен, однако мы имеем большое количество выздоровевших пациентов. Всё же данный вирус мог прийти к нам с иными свойствами, к примеру, с летальным исходом в 90%. Мир был бы не готов к данной ситуации", — подытожил Алексей Водовозов.