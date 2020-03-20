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Участницу "Дом-2" Ирину Пингвинову бросил Дмитрий Чайков

Ирина Пингвинова поделилась со своими подписчиками переживаниями, что у неё не получилось восстановить любовь с Дмитрием Чайковым на длительное время. Она сообщила, что перестала пытаться строить хорошие отношения и окончательно рассталась с молодым человеком.
Участницу "Дом-2" Ирину Пингвинову бросил Дмитрий Чайков

Участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пингвинова посетовала, что Дмитрий не смог её правильно оценить и дала ему совет обратить своё внимание на 30-летних женщин, намекая, что такие уже появились на телепроекте.

Похоже, что публичный разрыв отношений Дани Сахнова, который вынудил уйти с проекта «Дом-2» Татьяну Строкову, стал показательным для остальных участников. Они задумались, стоит ли только для зрителей изображать несуществующие чувства. Возможно, именно эти мысли руководили поступками Дмитрия Чайкова, которого утомили попытки Пингвиновой привлечь внимание зрителей и постоянные претензии девушки.

У молодого человека не только не появилось желание сочетаться узами брака с Ириной, но и пропали остатки симпатии к участнице. В комментариях к выпуску зрители гадают, не стоит ли Пингвиновой заняться приготовлениями к жизни за периметром.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

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