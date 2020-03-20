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Илья Яббаров стал лирическим героем для ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Ведущая скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова пожалела своего подчиненного Илью Яббарова и назвала его лирическим героем. Оказывается, ей жалко мужчину из-за того, что он постоянно подвергается истерикам со стороны Анастасии Голд.
Илья Яббаров стал лирическим героем для ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

То, что его жизнь изменилась с момента начала отношений с Анастасией Голд, признает и Илья Яббаров. Ольга Бузова же не поддержала Анастасию Голд в том, что она, не подбирая выражений, оскорбляет своего возлюбленного. Девушка ходит практически постоянно недовольная и говорит о том, что ее многое не устраивает. Кроме того, пара уже неоднократно расставалась, но потом сходилась вновь.

Сейчас же многие телезрители уверены, что Анастасия Голд очередной скандал провоцирует специально, так как хочет, чтобы Илья Яббаров на время на нее обиделся. Они опять объявят о том, что они порознь, и у нее появится возможность уехать в отпуск за периметр. Какие именно у нее дела за воротами проекта, неизвестно, но сейчас Голд делает любые маневры, чтобы ее отпустили. Она даже готова использовать в корыстных целях своего любимого.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:38

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