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Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса

Ученые Самарского университета, совместно с исследователями Автономного университета Барселоны, создали математическую модель, показывающую возможность распространения опасных вирусов. Специалисты подтверждают возможность ее применения к коронавирусу.
Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса

Разработанная модель способна создавать критические ситуации, которые возникают по мере передачи болезни в популяции, а также показывает вероятность вспышек вируса. Авторы исследования выделяют два разных процесса, которыми происходит передача вирусной инфекции. По словам ученых, в момент развития болезни внутри одного организма может возникнуть «мнимое исчезновение», в период которого невозможно установить возбудителей заболевания. Это подтверждается появлением у некоторых пациентов после выздоровления рецидива коронавирусной инфекции.

Вторым процессом ученые называют распространение инфекции между особями в популяции людей, животных или микроорганизмов. Исследования анализируют критические значения и моделируют критические явления. Поэтому применение математической модели в условиях коронавируса поможет распознать будущие вспышки инфекции. По мнению специалистов, всегда сохраняется вероятность неконтролируемого развития ситуации, после которого принятие каких-либо мер уже не даст никакого результата.

Ученые полагают, что в условиях коронавируса не лишними будут никакие предосторожности.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:18

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