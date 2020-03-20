Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса





Разработанная модель способна создавать критические ситуации, которые возникают по мере передачи болезни в популяции, а также показывает вероятность вспышек вируса. Авторы исследования выделяют два разных процесса, которыми происходит передача вирусной инфекции. По словам ученых, в момент развития болезни внутри одного организма может возникнуть «мнимое исчезновение», в период которого невозможно установить возбудителей заболевания. Это подтверждается появлением у некоторых пациентов после выздоровления рецидива коронавирусной инфекции.Вторым процессом ученые называют распространение инфекции между особями в популяции людей, животных или микроорганизмов. Исследования анализируют критические значения и моделируют критические явления. Поэтому применение математической модели в условиях коронавируса поможет распознать будущие вспышки инфекции. По мнению специалистов, всегда сохраняется вероятность неконтролируемого развития ситуации, после которого принятие каких-либо мер уже не даст никакого результата.Ученые полагают, что в условиях коронавируса не лишними будут никакие предосторожности.