Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи iPhone
Американская компания Apple решила ограничить продажу смартфонов iPhone в своих онлайн-магазинах в отдельных странах, в том числе в Китае и США. Теперь устройства популярного бренда покупатели могут приобрести по формуле не более двух экземпляров в одни руки.
Подобное решение, как пишет агентство «Рейтер», принято на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции. По некоторым данным, лимит на количество покупаемых iPhone вступает в силу сразу после того, как компания объявила о закрытии розничных магазинов за пределами КНР в качестве меры по противодействию распространению заболевания. Как считают эксперты, подобное решение также может быть связано с тем, что в цепочке поставок iPhone наблюдаются серьезные сбои из-за пандемии COVID-19.
Впрочем, ряд отраслевых экспертов уверены в том, что Apple пошла на такие меры с целью предотвращения перепродажи своих гаджетов на сером рынке. Представители самой компании отказались официально комментировать ситуацию.
Подобное решение, как пишет агентство «Рейтер», принято на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции. По некоторым данным, лимит на количество покупаемых iPhone вступает в силу сразу после того, как компания объявила о закрытии розничных магазинов за пределами КНР в качестве меры по противодействию распространению заболевания. Как считают эксперты, подобное решение также может быть связано с тем, что в цепочке поставок iPhone наблюдаются серьезные сбои из-за пандемии COVID-19.
Впрочем, ряд отраслевых экспертов уверены в том, что Apple пошла на такие меры с целью предотвращения перепродажи своих гаджетов на сером рынке. Представители самой компании отказались официально комментировать ситуацию.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:50