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Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи iPhone

Американская компания Apple решила ограничить продажу смартфонов iPhone в своих онлайн-магазинах в отдельных странах, в том числе в Китае и США. Теперь устройства популярного бренда покупатели могут приобрести по формуле не более двух экземпляров в одни руки.
Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи iPhone

Подобное решение, как пишет агентство «Рейтер», принято на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции. По некоторым данным, лимит на количество покупаемых iPhone вступает в силу сразу после того, как компания объявила о закрытии розничных магазинов за пределами КНР в качестве меры по противодействию распространению заболевания. Как считают эксперты, подобное решение также может быть связано с тем, что в цепочке поставок iPhone наблюдаются серьезные сбои из-за пандемии COVID-19.

Впрочем, ряд отраслевых экспертов уверены в том, что Apple пошла на такие меры с целью предотвращения перепродажи своих гаджетов на сером рынке. Представители самой компании отказались официально комментировать ситуацию.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:50

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