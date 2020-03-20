Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи iPhone





Подобное решение, как пишет агентство «Рейтер», принято на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции. По некоторым данным, лимит на количество покупаемых iPhone вступает в силу сразу после того, как компания объявила о закрытии розничных магазинов за пределами КНР в качестве меры по противодействию распространению заболевания. Как считают эксперты, подобное решение также может быть связано с тем, что в цепочке поставок iPhone наблюдаются серьезные сбои из-за пандемии COVID-19.Впрочем, ряд отраслевых экспертов уверены в том, что Apple пошла на такие меры с целью предотвращения перепродажи своих гаджетов на сером рынке. Представители самой компании отказались официально комментировать ситуацию.