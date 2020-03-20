Ателье ABT «прокачало» электрофургон VW e-Transporter 6.1





Фургон, который доступен автолюбителям в нескольких кузовах, получил название ABT e-Transporter 6.1. Покупателям будут предложены версии Kombi, авто с удлиненной колесной базой, в конфигурациях с левосторонним и правосторонним управлениями.Мощность аккумулятора ABT e-Transporter 6.1 32,5 кВт/ч. Для того, чтобы полностью зарядить батарею, понадобится 5,5 часов. Двигатель электрического фургона выдает 113 лошадиных сил при 200 Нм крутящего момента. По словам разработчиков, модель с длинной колесной базой способна перевозить до 1096 килограммов груза. Ателье ABT позиционирует новинку как городской фургон, поэтому такие технические характеристики нового автомобиля вполне объяснимы.