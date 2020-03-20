"О вечных ценностях": Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о фильмах, оказавших влияние на ее мировоззрение

Дочь Анастасии Заворотнюк любит общаться с поклонниками на разные темы. Сегодня она решила поговорить о фильмах, оказавших влияние на ее мировоззрение. Анна Заворотнюк отметила, что любит смотреть кино о взаимоотношениях мужчин и женщин, о настоящей дружбе, о преданности, о самопожертвовании и об альтруизме. Ей нравится молчать после просмотра и думать о том, чтобы что-то поменять в себе. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ей не нравится искусство просто иллюстративное, ей хочется чтобы в фильмах была интересная режиссёрская эстетика и выражение мысли, поскольку ее мозг должен не дремать, а активно работать и разгадывать замысел.Также Анна Заворотнюк отметила, что жанр киноленты не имеет значения, главное чтобы она запомнилась на всю жизнь. В конце публикации дочь актрисы написала название своих любимых фильмов в число, которых вошли: "Побег из Шоушенка", "Джанго Освобожденный", "Бойцовского клуб" и "Семь".