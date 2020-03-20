У Алёны Савкиной потребовали прикрыть грудь





Несколько дней назад Алена Савкина решила на своей странице в социальной сети поднять животрепещущую тему паники в условиях развивающейся пандемии вирусной инфекции. Вот только свои размышления по этому поводу она оставила под крайне откровенным фото. К советам не поддаваться паническим настроениям и сохранять спокойствие девушка прикрепила фотографию из примерочной кабинки магазина, на которой блузка лишь немного прикрывает её грудь.Это далеко не первый случай, когда Алёна предстаёт в вульгарном и вызывающем виде. Новая фотография также спровоцировала огромное количество негативных комментариев. Подписчики требовали от Рапунцель прикрывать, или вообще переставать хвастаться своими прелестями. Поклонники напомнили девушке, что снимки через несколько лет может увидеть её сын Богдан. Он вряд ли испытает положительные эмоции, увидев мать на таких фотографиях.Как отмечают фолловеры Алёны, её поведение стало более развязным после сделанных косметических операций. Силиконовая грудь, исправленный нос и вставленные зубы дали девушке почувствовать уверенность в себе.