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Нефтяные компании США попросили Техас сократить добычу нефти на фоне обвала цен на топливо

Главы нефтяных компаний США попросили Техас сократить добычу нефти из-за обвала цен на топливо. Об этом, ссылаясь на полученную от инсайдеров информацию, сообщило американское издание Wall Street Journal.

Как сообщается в статье, главы нефтяных компаний США ищут способы разрешить с наименьшими для себя потерями сложившуюся на данный момент ситуацию в нефтедобывающей отрасли. Для этого руководство корпораций обратилось к членам Техасской железнодорожной комиссии с предложением на время сократить объемы добычи нефти. Подобное решение, по мнению экспертов, поможет несколько стабилизировать мировые цены на топливо.

Инсайдеры американского журнала отмечают, что пока неизвестно, согласятся ли члены комиссии на подобный шаг, так как за последние 50 лет Техас ни разу не уменьшал нефтедобычу. Однако в свете последних событий, учитывая то, что в текущем месяце договоренность ОПЕК+ утратила силу, актуальность данного решения возросла.

На данный момент цена нефти марки WTI (West Texas Intermediate) установлена в переделах 20 долларов за баррель, тогда как до распада союза стоимость топлива составляла 48 долларов. Так как американский антимонопольный комитет запрещает представителям любой отрасли действовать сообща, чтобы повлиять на расценки продукции, вопрос о том, согласится ли Техас с поступившим предложением, остается открытым.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:41

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