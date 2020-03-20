Эмили Ратаковски показала фото в купальнике собственного бренда

Бизнесвумен запечатлена на лежаке в купальнике Las Olas, стоимость которого на сайте ее бренда 150 долларов. Публикация за короткое время набрала более 29 тысяч лайков. Фолловеры засыпали Эмили Ратаковски комплиментами, которые касались ее безупречно фигуры. Многие подписчицы отметили, что им очень понравилось это белое бикини. Поклонники задались вопросом, каким образом у американской модели получается быть «такой идеальной».Ранее Эмили Ратаковски порадовала фолловеров необычной и сексуальной фотосессией. Модель снялась в темном пиджаке в белую полоску на голое тело. Образ дополнили брюки с высокой талией. Поклонники оценили оверсайз-наряд знаменитости. На снимке создательница бренда Inamorata сидела на корточках без обуви, а волосы ее были убраны назад. Также подписчикам очень нравится, когда Эмили Ратаковски выбирает для выхода в свет красные наряды. По их мнению, этот цвет подчеркивает индивидуальность и женственность американской модели.