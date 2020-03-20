Джиган признался, что музыка спасла его от смерти





Выйдя в прямой эфир, Джиган рассказал поклонникам о том, что его религией является музыка, которая в своё время избавила его от смерти. Подробностей исполнитель не стал уточнять, отметив лишь, что по его убеждению данное искусство способно спасти не только отдельно взятого человека, к каковым он причисляет и себя, но и весь мир.– добавил рэпер.Выразил Джиган и свою позицию в отношении наркотических средств. По словам музыканта, ничего подобного он не употребляет. Рэп-исполнитель назвал наркотики «путём в смерть» и призвал воздержаться от них.