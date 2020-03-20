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Джиган признался, что музыка спасла его от смерти

Рэп-исполнитель Джиган провёл в соцсети Instagram прямой эфир, в рамках которого между прочим признался в любви своей жене Оксане Самойловой, с месяц назад ставшей мамой в четвёртый раз. В отношения супругов сейчас пробрался кризис, подробностей они не сообщают, но относятся к ситуации по-разному: модель посвящает всю себя детям и редко появляется в интернет-пространстве, музыкант же, напротив, проводит беззаботную жизнь и активно общается с фолловерами.
Джиган признался, что музыка спасла его от смерти

Выйдя в прямой эфир, Джиган рассказал поклонникам о том, что его религией является музыка, которая в своё время избавила его от смерти. Подробностей исполнитель не стал уточнять, отметив лишь, что по его убеждению данное искусство способно спасти не только отдельно взятого человека, к каковым он причисляет и себя, но и весь мир. «Музыка – это любовь к семье, к жене Оксане Самойловой», – добавил рэпер.

Выразил Джиган и свою позицию в отношении наркотических средств. По словам музыканта, ничего подобного он не употребляет. Рэп-исполнитель назвал наркотики «путём в смерть» и призвал воздержаться от них.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:37

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