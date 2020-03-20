Ученые установили, как появился новый коронавирус
Специалисты из института Скриппса в США, совместно с группой международных исследователей, изучили причины возникновения коронавируса, вспышка которого впервые зафиксирована в Китае. Ученые установили, что вирус возник в результате естественной эволюции.
Вспышка коронавирусной инфекции была объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В то же время в Сети возникло множество версий о причине появления вируса. Некоторые пользователи позиционируют его, как биологическое оружие. Исследователи проанализировали информацию о последовательности генома SARS-CoV-2, а также других вирусов, имеющих с ним связь, и не обнаружили признаков создания его искусственно в лаборатории или другим способом. Специалисты отмечают самостоятельную эволюцию рецептора, связывающего домен (RBD). Ученые установили отличие основы коронавируса от ранее известных вирусов, поражающих организм человека.
Биологи рассказали о нескольких сценариях развития SARS-CoV-2, согласно первому из которых, вирус возник у нечеловеческого хозяина, путем естественного отбора, а позже передался человеку. Кроме того, есть вероятность перехода от животных непатогенной версии вируса, которая в человеческом организме развилась и превратилась в патогенную.
Вспышка коронавирусной инфекции была объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В то же время в Сети возникло множество версий о причине появления вируса. Некоторые пользователи позиционируют его, как биологическое оружие. Исследователи проанализировали информацию о последовательности генома SARS-CoV-2, а также других вирусов, имеющих с ним связь, и не обнаружили признаков создания его искусственно в лаборатории или другим способом. Специалисты отмечают самостоятельную эволюцию рецептора, связывающего домен (RBD). Ученые установили отличие основы коронавируса от ранее известных вирусов, поражающих организм человека.
Биологи рассказали о нескольких сценариях развития SARS-CoV-2, согласно первому из которых, вирус возник у нечеловеческого хозяина, путем естественного отбора, а позже передался человеку. Кроме того, есть вероятность перехода от животных непатогенной версии вируса, которая в человеческом организме развилась и превратилась в патогенную.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:27