"Самое главное — не терять бдительность": Певица Валерия призывает противостоять натиску массового психоза

Певица Валерия опубликовала фотографию, сделанную в машине. В комментарии возлюбленная Иосифа Пригожина написала, что пора начинать противостоять натиску массового психоза, который настигает людей "изо всех щелей". Исполнительница отметила: "Делайте, что должно, и будет — как будет". Также певица Валерия сообщила, что самое главное — это не терять бдительность, быть внимательными к своему здоровью, вести себя благоразумно, и только тогда все будет в порядке.В конце исполнительница призвала пользователей Сети дарить друг другу улыбки и пожелала всем хорошего настроения, поскольку — это лучшая защита от всяких напастей. Подписчики согласились со словами Валерии и пожелали ей здоровья и много позитива. Также фанаты написали, что паника - это самое страшное, что может произойти и в любой ситуации необходимо оставаться спокойным.