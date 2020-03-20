Настасья Самбурская на съемках «Патриота» дала внучке Валентины Талызиной пощечину





Как оказалось, главная героиня сериала Ленка, роль которой как раз и исполняет Анастасия Талызина, в соответствии с задумкой сценаристов отправляется покорять Москву и попадает на место съемок исторической картины. В одной из сцен фильма актрисе предстояло сняться вместе с Настасьей Самбурской, которая давно известна своим тяжелым характером. Совместный для двух артисток эпизод содержит всего пару реплик Ленки, после чего ей следует поцеловать руку героини Самбурской, а та в ответ должна была дать ей пощечину. Однако, как утверждает пресса, после окончания съемок на лице у внучки Талызиной остался настолько заметный след от руки коллеги, что скрыть его не удалось даже гримерам.При этом никто не знает, действительно ли звезда «Универа» не рассчитала свои силы, или старалась сделать эпизод максимально правдоподобным.