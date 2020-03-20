АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Настасья Самбурская на съемках «Патриота» дала внучке Валентины Талызиной пощечину

Известная российская актриса Настасья Самбурская дала пощечину партнерше по съемочной площадке – внучке Валентины Талызиной Анастасии. Сообщается, что этот неоднозначный эпизод произошел во время съемок многосерийного фильма «Патриот».
Настасья Самбурская на съемках «Патриота» дала внучке Валентины Талызиной пощечину

Как оказалось, главная героиня сериала Ленка, роль которой как раз и исполняет Анастасия Талызина, в соответствии с задумкой сценаристов отправляется покорять Москву и попадает на место съемок исторической картины. В одной из сцен фильма актрисе предстояло сняться вместе с Настасьей Самбурской, которая давно известна своим тяжелым характером. Совместный для двух артисток эпизод содержит всего пару реплик Ленки, после чего ей следует поцеловать руку героини Самбурской, а та в ответ должна была дать ей пощечину. Однако, как утверждает пресса, после окончания съемок на лице у внучки Талызиной остался настолько заметный след от руки коллеги, что скрыть его не удалось даже гримерам.

При этом никто не знает, действительно ли звезда «Универа» не рассчитала свои силы, или старалась сделать эпизод максимально правдоподобным.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джиган признался, что музыка спасла его от…
"О вечных ценностях": Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о фильмах, оказавших влияние на ее…
Настасья Самбурская на съемках «Патриота» дала внучке Валентины Талызиной…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2020 году запустят с борта фрегата «Адмирал…
Ученые установили, как появился новый…
"Самое главное — не терять бдительность": Певица Валерия призывает противостоять натиску массового…
Жители Омска всю зиму ходили возле разлагающегося тела…
ЦБ РФ установил курсы доллара и евро: Рубль продолжает…
У Алёны Савкиной потребовали прикрыть…
Стоимость новых машин упала из-за…
Надежда Михалкова рассказала о послеродовой депрессии : "Боялась, что превращусь в маму в растянутой…
Биологи: Вейпинг делает человека более уязвимым перед…
Из-за перехода людей на удаленную работу в России возрос спрос на…
"Я за новые лица в политике": Станислав Садальский заявил, что Жириновский боится Шнурова и…
Toyota Motor Corporation презентует внедорожник Land Cruiser 300 летом 2020…
Экс-депутат Рады: «Вирус ненависти» принесет Украине…
«Затейте дома ремонтик»: Юрий Лоза нашёл положительные стороны в карантине из-за…
Новый Nissan Qashqai будет оснащен двумя гибридными…
В России стартовали испытания вакцины от коронавируса…
Максим Галкин перенес свои мартовские концерты из-за…
Участник «Дом-2» Алексей Купин запустил сплетни про Алёну Савкину и Дениса…
В Сети появились новые рендеры флагманов Huawei P40 и P40…
Раскрыты детали антикризисного плана российского…
Кристина Асмус посмеялась над собственным фото…
«Трогательный рот»: Настя Ивлеева показала трюк с бычьим половым…
Нефтяные трейдеры сообщили о снижении цены за нефть до $20 за…
Google выпустил новое приложение Camera Go для устройств с низким объемом…
Анна Седокова ответила Кате Гордон по поводу романа с Сергеем Жориным: "На фото были джинсы…
Просмотреть все новости