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Стоимость новых машин упала из-за коронавируса

В Соединенных Штатах Америки стоимость новых машин в салонах официальных дилеров упала на 10 тысяч долларов. Как выяснилось, американские компании вынуждены снижать цены из-за пандемии коронавируса, чтобы удерживать продажи на высоком уровне.
Стоимость новых машин упала из-за коронавируса

По словам аналитиков, на фоне всеобщей паники из-за COVID-2019 автодилеры рискуют потерпеть значительные убытки, так как спрос на новые автомобили падает. Чтобы избежать последствий временного кризиса, американские салоны решили пойти на уступки потребителям, путем увеличения скидок на продаваемые машины. Первым наиболее выгодным предложением в марте 2020 года стал пикап Jeep Gladiator, который упал в цене от 10-ти до 13-ти тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Другие модели внедорожников представлены с более скромной скидкой до 7-ми тысяч долларов.

Аналитики убеждены, что подобные меры предпримут и другие дилеры популярных автомобилей в США. Как известно, аналогичным способом привлекали потенциальных покупателей Ford и Chevrolet в 2019 году, объявляя распродажу со скидкой до 12-ти тысяч долларов. Однако на тот момент их цель была подготовиться к выпуску новой серии, потому они спешно распродавали складские остатки.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:14

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