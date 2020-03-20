ЦБ РФ установил курсы доллара и евро: Рубль продолжает падать
Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 20 марта. Так, по данным федерального регулятора, американский доллар стоит 80,15 рублей, за один евро утвержден курс на уровне 87,26 рублей.
После очередного обвала, имевшего место 18 марта, основные биржевые показатели демонстрируют слабый рост, при этом цены на нефть все еще продолжают балансировать на минимальных показателях – «черное золото» торгуется в коридоре 25-26 долларов за баррель нефти марки Brent. С целью оказания национальной валюте поддержки Центробанк также разворачивает дополнительную продажу валюты на внутреннем рынке. К слову, на этом антикризисные финансовые меры не заканчиваются. Так, Министерство финансов досрочно зачислило в ФНБ валюту, которая была приобретена еще в 2019 году.
После очередного обвала, имевшего место 18 марта, основные биржевые показатели демонстрируют слабый рост, при этом цены на нефть все еще продолжают балансировать на минимальных показателях – «черное золото» торгуется в коридоре 25-26 долларов за баррель нефти марки Brent. С целью оказания национальной валюте поддержки Центробанк также разворачивает дополнительную продажу валюты на внутреннем рынке. К слову, на этом антикризисные финансовые меры не заканчиваются. Так, Министерство финансов досрочно зачислило в ФНБ валюту, которая была приобретена еще в 2019 году.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:16