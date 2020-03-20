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ЦБ РФ установил курсы доллара и евро: Рубль продолжает падать

Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 20 марта. Так, по данным федерального регулятора, американский доллар стоит 80,15 рублей, за один евро утвержден курс на уровне 87,26 рублей.
ЦБ РФ установил курсы доллара и евро: Рубль продолжает падать

После очередного обвала, имевшего место 18 марта, основные биржевые показатели демонстрируют слабый рост, при этом цены на нефть все еще продолжают балансировать на минимальных показателях – «черное золото» торгуется в коридоре 25-26 долларов за баррель нефти марки Brent. С целью оказания национальной валюте поддержки Центробанк также разворачивает дополнительную продажу валюты на внутреннем рынке. К слову, на этом антикризисные финансовые меры не заканчиваются. Так, Министерство финансов досрочно зачислило в ФНБ валюту, которая была приобретена еще в 2019 году.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:16

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