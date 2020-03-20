Биологи: Вейпинг делает человека более уязвимым перед коронавирусом
Группа зарубежных биологов под руководством учёного Роберта Таррана провела исследование и выяснила, что вейпинг и курение обычных сигарет делают человека более уязвимым перед коронавирусом. Данная инфекция поражает лёгкие, которые из-за табака и других примесей у курильщика и без того ослаблены.
Как пишет интернет-портал InfoReactor, в иммунных клетках любителей электронных и обычных сигарет происходят мутации. Также такие граждане чаще других подвергаются хроническим заболеваниям лёгких, что в итоге и становится критическим фактом при заражении COVID-19.
Издание NewInform добавляет: согласно результатам данного исследования, «традиционное» курение и вейпинг напрямую не связаны с риском подхватить коронавирусную инфекцию. Однако же пагубное пристрастие сильно вредит иммунной системе.
Как пишет интернет-портал InfoReactor, в иммунных клетках любителей электронных и обычных сигарет происходят мутации. Также такие граждане чаще других подвергаются хроническим заболеваниям лёгких, что в итоге и становится критическим фактом при заражении COVID-19.
Издание NewInform добавляет: согласно результатам данного исследования, «традиционное» курение и вейпинг напрямую не связаны с риском подхватить коронавирусную инфекцию. Однако же пагубное пристрастие сильно вредит иммунной системе.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:01