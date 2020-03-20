"Я за новые лица в политике": Станислав Садальский заявил, что Жириновский боится Шнурова и Платошкина

Станислав Садальский часто высказывает свое мнение в социальных сетях. Сегодня актер театра и кино опубликовал коллаж из трех фотографий. На снимках запечатлены он, Сергей Шнуров и Николай Платошкин. В комментарии знаменитость написал, что как только Владимир Жириновский начинает кого то ругать - это значит он чувствует конкуренцию. Станислав Садальский отметил, что политик боится, что Сергей Шнуров с Николаем Платошкиным соберет его лайки. В конце знаменитость написал: "А то у нас только ЛДПР шутить можно, не знаю как вы, а я за новые лица в политике".Подписчики артиста разошлись во мнениях. Одни написали, что Сергею Шнурову лучше оставаться певцом и не лезть в политику. Другие отметили, что исполнитель все делает правильно и они его поддерживать. Также некоторые написали, что им все равно кто будет депутатом, лишь бы от этого было лучше людям.