Надежда Михалкова рассказала о послеродовой депрессии : "Боялась, что превращусь в маму в растянутой майке"

«И тогда я подумала, что в результате меня, как личности не будет, я растворюсь в ребёнке и превращусь в маму в растянутой майке. Мне приходилось сцеживать молоко, чтоб вырваться из дома. Я была недовольна, что у супруга в это время были свои дела», — сообщила Михалкова.





Надежда Михалкова является самой младшей дочерью знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. Когда она и Резо Гигинеишвили запланировали свадьбу, родители очень волновались, поскольку её избранник был уже ранее женат на Анастасии Кочетковой, выпускнице «Фабрики звезд». Первую беременность Михалкова переносила тяжело, к тому же её очень беспокоили набранные лишние килограммы. После появления на свет первенца Нины актриса не испытала радостных эмоций. Ей пришлось окунуться в заботу о ребёнке, и всё привело к тому, что окружающие начали обращать на это внимание.Позднее она поняла, что у нее послеродовая депрессия. Самую главную поддержку ей оказала сестра Аня, рассказав, что подобное происходит с женщинами, у которых появился на свет первенец. Через 2 года после рождения Нины в семье произошло пополнение. Надежда Михалкова подарила мужу сына Ивана. Однако вскоре они расстались спокойно и без взаимных претензий. Актриса утверждает, ей пришлось приложить все возможные усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с бывшим супругом, поскольку у детей должны быть родители.