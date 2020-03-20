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Надежда Михалкова рассказала о послеродовой депрессии : "Боялась, что превращусь в маму в растянутой майке"

Надежда Михалкова в программе «Ещенепознер» рассказала о том, как пережила послеродовую депрессию. Также актриса впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили, который произошел в 2017 году.

Надежда Михалкова является самой младшей дочерью знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. Когда она и Резо Гигинеишвили запланировали свадьбу, родители очень волновались, поскольку её избранник был уже ранее женат на Анастасии Кочетковой, выпускнице «Фабрики звезд». Первую беременность Михалкова переносила тяжело, к тому же её очень беспокоили набранные лишние килограммы. После появления на свет первенца Нины актриса не испытала радостных эмоций. Ей пришлось окунуться в заботу о ребёнке, и всё привело к тому, что окружающие начали обращать на это внимание.
«И тогда я подумала, что в результате меня, как личности не будет, я растворюсь в ребёнке и превращусь в маму в растянутой майке. Мне приходилось сцеживать молоко, чтоб вырваться из дома. Я была недовольна, что у супруга в это время были свои дела», — сообщила Михалкова.

Позднее она поняла, что у нее послеродовая депрессия. Самую главную поддержку ей оказала сестра Аня, рассказав, что подобное происходит с женщинами, у которых появился на свет первенец. Через 2 года после рождения Нины в семье произошло пополнение. Надежда Михалкова подарила мужу сына Ивана. Однако вскоре они расстались спокойно и без взаимных претензий. Актриса утверждает, ей пришлось приложить все возможные усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с бывшим супругом, поскольку у детей должны быть родители.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:10

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