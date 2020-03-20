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Экс-депутат Рады: «Вирус ненависти» принесет Украине смерть

«Вирус ненависти», который захлестнул украинский народ, может обернуться для него гибелью государства. С таким заявлением выступила экс-депутат местного парламента Анна Герман.

Такими словами украинский политик прокомментировала меры, вводимые властями страны для предотвращения распространения коронавируса. Герман при этом добавила, что Украине следует прежде всего победить значительно более серьезный вирус – «вирус ненависти» между самими людьми. «Если все вокруг так и не поймут, что отказ от христианских ценностей несет в себе риски смерти, мы можем погибнуть», - приводит ее слова издание «ПолитЭксперт».

Между тем, по состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировали уже 26 случаев заражения COVID-19. Как передает издание «Слово и дело», три пациента при этом скончались.

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Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:21

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