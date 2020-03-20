«Затейте дома ремонтик»: Юрий Лоза нашёл положительные стороны в карантине из-за коронавируса
Известный автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза попытался найти некоторые положительные стороны в карантине, объявленным в стране из-за распространившегося по планете коронавируса. Музыкант считает, что у граждан появилась замечательная возможность сделать то, до чего ранее в силу занятости «не доходили руки».
В частности, Юрий Лоза в беседе с журналистами «РИА Новости» порекомендовал соотечественникам «затеять ремонтик» или заняться другими домашними делами, чтобы не проводить свободное время праздно, но использовать его с максимальной пользой – например, разобрать «копившееся тысячелетиями барахло». Артист назвал карантин некой «передышкой», благодаря чему можно приостановиться в бешеном ритме жизненной гонки и посмотреть на себя со стороны, заняться саморазвитием, обратив внимание на книги, которые давно хотелось прочитать, но не было на это времени, или вспомнить о своих хобби.
Кроме того, Юрий Лоза призвал россиян позаботиться в этот период и о своём здоровье, в частности пройти плановое обследование. Сам же он, в отличие от многих коллег, отменивших теперь свои концерты, никаких планов на жизнь не строил, поэтому продолжает заниматься сугубо личными делами, отмечает интернет-портал NewInform.
В частности, Юрий Лоза в беседе с журналистами «РИА Новости» порекомендовал соотечественникам «затеять ремонтик» или заняться другими домашними делами, чтобы не проводить свободное время праздно, но использовать его с максимальной пользой – например, разобрать «копившееся тысячелетиями барахло». Артист назвал карантин некой «передышкой», благодаря чему можно приостановиться в бешеном ритме жизненной гонки и посмотреть на себя со стороны, заняться саморазвитием, обратив внимание на книги, которые давно хотелось прочитать, но не было на это времени, или вспомнить о своих хобби.
Кроме того, Юрий Лоза призвал россиян позаботиться в этот период и о своём здоровье, в частности пройти плановое обследование. Сам же он, в отличие от многих коллег, отменивших теперь свои концерты, никаких планов на жизнь не строил, поэтому продолжает заниматься сугубо личными делами, отмечает интернет-портал NewInform.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:11