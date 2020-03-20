Максим Галкин перенес свои мартовские концерты из-за коронавируса

Максим Галкин опубликовал коллаж, на одной половине которого запечатлен он, стоя на сцене спиной к камере, а на другой — новый график его концертов. В комментарии знаменитость написал, что в связи с эпидемиологической ситуацией его ближайшие мартовские выступления переносятся. Артист рад, что ему удалось найти новые даты в этих же залах, поэтому ранее купленные зрителями билеты действительны. Также в связи с карантином до конца мая в Финляндии, концерт Максима Галкина в Хельсинки переносится на 20 сентября. В конце своего поста телеведущий написал: "По поводу концертов апреля и мая я сообщу дополнительно, как только будет ясность. Спасибо за понимание. Всем здоровья!".Подписчики попросили Максима Галкина беречь себя и свою семью. Также фанаты пожелали артисту здоровья и написали, что с нетерпением ждут его концертов. Пост уже набрал более 30 000 лайков.