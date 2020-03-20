Toyota Motor Corporation презентует внедорожник Land Cruiser 300 летом 2020 года





Анонсированный Land Cruiser 300, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт высокого клиренса, ведущих передних и задних колёс, будет значительно короче, чем Land Cruiser 200, и в то же время немного тяжелее. Кроме того, автопроизводитель создал две комплектации внедорожника на пять и восемь пассажирских мест 3,4-литровым турбо-дизелем с отдачей 420 лошадиных сил и 3,5-литровым мотором до 450 л. с.Кроме того, Шон Хенли сообщил об особом подходе к конструкции автомобиля, так как компания Toyota Motor Corporation активно поддерживает борьбу за сохранение экологии и борется с основными факторами загрязнения природной среды, в том числе отработанными выхлопными газами. Несмотря на обновленный турбо-дизель, внешний дизайн кузова Land Cruiser 300 не будет отличаться от традиционного.Как известно, стартовая цена внедорожника будет озвучена в день официальной презентации, запланированной на лето 2020 года.