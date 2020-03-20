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Toyota Motor Corporation презентует внедорожник Land Cruiser 300 летом 2020 года

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corporation презентует внедорожник Land Cruiser 300 летом 2020 года. По словам вице-президента концерна по маркетингу Шона Хенли, им пришлось отказаться от V8 в пользу турбо-двигателя для снижения загрязнения окружающей среды.
Toyota Motor Corporation презентует внедорожник Land Cruiser 300 летом 2020 года

Анонсированный Land Cruiser 300, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт высокого клиренса, ведущих передних и задних колёс, будет значительно короче, чем Land Cruiser 200, и в то же время немного тяжелее. Кроме того, автопроизводитель создал две комплектации внедорожника на пять и восемь пассажирских мест 3,4-литровым турбо-дизелем с отдачей 420 лошадиных сил и 3,5-литровым мотором до 450 л. с.

Кроме того, Шон Хенли сообщил об особом подходе к конструкции автомобиля, так как компания Toyota Motor Corporation активно поддерживает борьбу за сохранение экологии и борется с основными факторами загрязнения природной среды, в том числе отработанными выхлопными газами. Несмотря на обновленный турбо-дизель, внешний дизайн кузова Land Cruiser 300 не будет отличаться от традиционного.

Как известно, стартовая цена внедорожника будет озвучена в день официальной презентации, запланированной на лето 2020 года.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:31

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