Новый Nissan Qashqai будет оснащен двумя гибридными двигателями





Компания Nissan, в связи с необходимостью уменьшения выброса углекислого газа в окружающую среду, предоставит возможность отказа от дизельного двигателя, однако новый Qashqai не будет полностью в электрическом варианте. Автопроизводитель сообщает, что электромотором будет оснащена отдельная модель внедорожника, которая станет, вероятно, в будущем основой для производства электрокаров сегментов B, C и D.Новый Qashqai будет создан на базе обновленной версии платформы CMF Renault-Nissan Alliance, предлагающей поддержку электрификации. Представитель компании сообщил, что такое решение принято в связи с необходимостью значительного увеличения инвестиций в создание электромобиля. Таким образом, в новом поколении внедорожник будет доступен с двумя гибридными двигателями, первый из которых поддерживает инновационную систему ePower от Nissan, а второй - бензиновый от Mitsubishi. В данное время старой последовательной системой оснащен Nissan Note, в котором бензиновый двигатель функционирует в качестве генератора для зарядки аккумулятора, приводящего в работу электродвигатель.Представители Nissan сообщают, что не планируют создавать EV-вариант Qashqai, поскольку этот сегмент заполнит внедорожник с электродвигателем, представленный концепцией Ariya в 2019 году на Токийском автосалоне.