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В России стартовали испытания вакцины от коронавируса COVID-19

Весь мир сегодня работает над тем, чтобы как можно скорее создать эффективную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, которая обернулась для планеты объявленной ВОЗ пандемией. В России стартовали испытания первых образцов такого препарата. Такие данные приводятся в публикации агентства «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В России стартовали испытания вакцины от коронавируса COVID-19

Сообщается, что первые образцы вакцины были в максимально сжатые сроки разработаны специалистами Государственного научного центра вирусологии «Вектор» с применением шести разных технологических платформ. На данный момент ученые уже приступили к тщательному изучению иммуногенности разработанного препарата на чувствительных животных, в том числе на низших приматах. В будущем специалистам предстоит выработать самые перспективные прототипы препарата с высоким уровнем безопасности, которые позволяют формировать гуморальный и клеточный иммунный ответ. Кроме того, в рамках проводимой работы предстоит точно определить окончательный состав вакцины, ее дозировку и способ введения.

Отмечается, что отечественные учены надеются добиться существенного ускорения сроков внедрения новой вакцины. Препарат может появиться уже в последнем квартале текущего года.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:51

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