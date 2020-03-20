В России стартовали испытания вакцины от коронавируса COVID-19





Сообщается, что первые образцы вакцины были в максимально сжатые сроки разработаны специалистами Государственного научного центра вирусологии «Вектор» с применением шести разных технологических платформ. На данный момент ученые уже приступили к тщательному изучению иммуногенности разработанного препарата на чувствительных животных, в том числе на низших приматах. В будущем специалистам предстоит выработать самые перспективные прототипы препарата с высоким уровнем безопасности, которые позволяют формировать гуморальный и клеточный иммунный ответ. Кроме того, в рамках проводимой работы предстоит точно определить окончательный состав вакцины, ее дозировку и способ введения.Отмечается, что отечественные учены надеются добиться существенного ускорения сроков внедрения новой вакцины. Препарат может появиться уже в последнем квартале текущего года.