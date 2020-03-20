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Участник «Дом-2» Алексей Купин запустил сплетни про Алёну Савкину и Дениса Мокроусова

Супруг Майи Донцовой Алексей Купин распускает среди участников телепроекта «Дом-2» слухи о скором расставании Дениса Мокроусова и Алены Савкиной.
Участник «Дом-2» Алексей Купин запустил сплетни про Алёну Савкину и Дениса Мокроусова

У Мокроусова и Савкиной не всё так замечательно с отношениями, как хотелось бы. Зрители телестройки в последних выпусках всё чаще видят, как молодые люди делятся накопившимися претензиями друг с другом. Пока пара не может прийти к компромиссу. Алёна мечтает о скорой свадьбе, а Денис Мокроусов вовсе не торопится подавать заявление в ЗАГС.

Своё мнение остальным участникам телестройки рассказал Алексей Купин. Поведение Мокроусова разочаровало молодого человека и Алексей предположил дальнейшее развитие отношений Дениса и Алёны. По его словам, не пройдет много времени до расставания этих влюбленных.

Как будут дальше развиваться отношения Дениса Мокроусова и Алёны Савкиной, покажет телешоу, однако уже сейчас участники высказывают мужу Майи Донцовой претензии по поводу его излишней болтливости. Алексей Купин давно был назван главным сплетником проекта «Дом-2». Последние события подтвердили, что молодой человек заслужил это звание.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31

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