Раскрыты детали антикризисного плана российского правительства





Сообщается, что для граждан, которые лишатся работы, чиновники планируют организовать курсы по повышению квалификации, кроме того, будут организованы общественные работы. Кроме того, правительственные эксперты предлагают создать фонд содействия занятости, средства из которого будут доплачиваться тем гражданам, которые лишились работы, однако так и не получили достойной компенсации от своих работодателей. Еще одна задача правительства на время кризиса заключается в обеспечении населения лекарствами. В этой связи Кабмин планирует упростить доступ иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий на отечественный рынок, поэтому преференции для российских производителей, которыми они пользовались в рамках государственных торгов, временно отменены.Власти также планируют жестко контролировать рост цен на товары продовольственной группы, кроме того, в будущем могут быть субсидированы ставки кредитов, которые будут брать предприятия для формирования запасов. В комплекс мер входит также упрощение импорта с обнулением ввозных пошлин и ограничение экспорта в случае появления такой необходимости.