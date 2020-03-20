В Сети появились новые рендеры флагманов Huawei P40 и P40 Pro





Автор IT-блога Эван Бласс, зарекомендовавший себя надежным обозревателем электронных новинок, впервые опубликовал пресс-изображения будущих смартфонов премиального сегмента от компании Huawei Technologies Co. Ltd. Согласно предварительной компьютерной визуализации, Huawei P40 и P40 Pro получат двойную фронтальную камеру, расположенную в вырезном отверстии дисплея в левом верхнем углу, по типу Infinity от Samsung. Внешний пятикомпонентный модуль оснащен датчиком ToF, перископическим блоком с 10-кратным зумом и сенсорными датчиками на 52 Мп и 40 Мп.Оба смартфона будут работать на первом в мире брендовом однокристальном процессоре 5G SoC Kirin 990, опережающем Apple A12 и Qualcomm Snapdragon 855 по ИИ-возможностям и уровню производительности. Частота обновлений дисплея составит 120 Гц со скоростью передачи данных модема 5G до 2,3 Гбит/с.Как известно, официальная презентация флагманов Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта 2020 года в Париже.