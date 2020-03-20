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Кристина Асмус посмеялась над собственным фото топлес

Актриса кино и театра Кристина Асмус поделилась с Instagram-аудиторией очередным снимком, на нём она запечатлена топлес, спиной к фотокамере, прикрывая грудь рукой. Кадр звезда комедийного телесериала «Интерны» сопроводила множеством хештегов, которыми посмеялась над самой собой и возможной реакцией общественности на откровенный материал на её странице, а также затронула актуальную ныне тему коронавируса.
Кристина Асмус посмеялась над собственным фото топлес

Стоит напомнить, недавно на Кристину Асмус обрушилась волна критики и даже интернет-травля за съёмки в фильме «Текст», где актрисе пришлось участвовать в откровенных сценах. Судя по всему, предвкушая очередную возможную порцию негатива, новую фотографию супруга шоумена Гарика Харламова сопроводила тремя десятками хештегов, которые всё сказали вместо неё. Так, актриса оставила Instagram-подписчикам такие посылы: слабо ли ей повернуться к камере, что написано на кепке, развелась ли она с мужем, вымыла ли руки, какой фирмы лестница и стена, на фоне которых она сфотографировалась, пора ли ей «самоизолироваться», где она находится во время карантина, красивое плечо, джинсы похожи на панталоны, хештеги выдумал Гарик Харламов, она – мать, а потому подобные откровенные съёмки запрещены и прочее.

В комментариях поклонники высоко оценили чувство юмора Кристины Асмус и посмеялись вместе с ней, а также похвалили само фото. На нём артистка запечатлена лишь в джинсах и ярко-розовой кепке.

Кристина Асмус и Гарик Харламов женаты вот уже почти 7 лет, у них есть дочь Анастасия, напоминает интернет-издание Nation News. Артистка часто делится с поклонниками моментами из жизни и собственными размышлениями, публикуя в Instagram фото- и видеоматериал.

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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:01

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