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«Трогательный рот»: Настя Ивлеева показала трюк с бычьим половым органом

На канале известной российской блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой в YouTube вышел новый выпуск ее авторского шоу Agentshow Land, гостьей которого стала певица Елена Темникова. Впрочем, большинству зрителей выпуск запомнился лишь по тому, на что пришлось пойти знаменитости в рамках рубрики под названием «Трогательный рот».
«Трогательный рот»: Настя Ивлеева показала трюк с бычьим половым органом

Как оказалось, условия рубрики довольно просты: участникам предстоит угадывать предметы на ощупь, а если угадать не удается, то они должны поместить этот самый предмет в рот на десять секунд. В числе предметов, которые не удалось отгадать самой Насте Ивлеевой, оказался и обычный бычий пенис. Блогер предположила, что она трогает жир или свиную кожу, но дать правильный ответ ей так и не удалось. Необходимость поместить в рот бычий пенис неприятно удивил знаменитость, она даже хотела отказаться, однако в результате ей все же пришлось это сделать. Этот трюк с половым органом быка зрителям, судя по комментариям, запомнился надолго.

Примечательно, что среди предметов, которые участницам так и не удалось отгадать, были говяжий мозг, секс-игрушка, сырой осьминог и использованная жевательная резинка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:51

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