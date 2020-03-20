«Трогательный рот»: Настя Ивлеева показала трюк с бычьим половым органом





Как оказалось, условия рубрики довольно просты: участникам предстоит угадывать предметы на ощупь, а если угадать не удается, то они должны поместить этот самый предмет в рот на десять секунд. В числе предметов, которые не удалось отгадать самой Насте Ивлеевой, оказался и обычный бычий пенис. Блогер предположила, что она трогает жир или свиную кожу, но дать правильный ответ ей так и не удалось. Необходимость поместить в рот бычий пенис неприятно удивил знаменитость, она даже хотела отказаться, однако в результате ей все же пришлось это сделать. Этот трюк с половым органом быка зрителям, судя по комментариям, запомнился надолго.Примечательно, что среди предметов, которые участницам так и не удалось отгадать, были говяжий мозг, секс-игрушка, сырой осьминог и использованная жевательная резинка.