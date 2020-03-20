Нефтяные трейдеры сообщили о снижении цены за нефть до $20 за баррель





Стоимость нефти марки WTI, согласно утверждению нефтяных трейдеров, будет составлять от $3 до $5. Данная сниженная цена может сохранятся как в течении нескольких недель, так и до конца года, уверены эксперты. Стоимость нефти рухнула слишком сильно, поэтому некоторые трейдеры приняли решение о приобретении топлива для формирования запасов в надежде на дальнейший рост. Иные специалисты предполагают, что цены и дальше будут падать до отметки, при которой производители больше не смогут получать доход, и это приведёт к остановке добычи и прекращении поставок маслянистой горючей жидкости.Согласно утверждениям аналитиков крупных банков, стоимость нефти в течении следующих несколько месяцев будет и дальше падать. Недавно крупные трейдеры сообщили о вероятном возникновении новой проблемы. В скором времени может произойти переполнение всех мировых хранилищ нефти. В случае дальнейшего снижения спроса на сырье по причине ситуации с COVID-19 и при отсутствии сокращения добычи нефти, её больше негде будет хранить. Цены на чёрное золото стали падать после прекращения сотрудничества по сделке ОПЕК+. Россия приняла решение не утверждать дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, мотивировав это тем, что выпадающие объемы сразу же занимают США. Об этом сообщает новостной портал Bloomberg.