АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Последние новости о COVID-19: Ситуация с распространением коронавируса в России и мире

Новый тип коронавирусной инфекции продолжает активно распространяться во многих странах мира. По состоянию на 20 марта 2020 года количество смертельных случаев от данного заболевания в Италии превысило статистику Китая, теперь эта страна считается эпицентром пандемии вируса.
Последние новости о COVID-19: Ситуация с распространением коронавируса в России и мире

Отражается пандемия и на других развитых странных. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах отменить встречу лидеров «Большой семерки», которая должна была состояться в июне, а олимпийский огонь прибыл в Японию – церемония его встречи прошла при пустых трибунах. Перенесен на более поздний срок и знаменитый Каннский кинофестиваль. Между тем, в России, как сообщает телеканал «360» зафиксирован первый случай смерти пациента с заражением коронавирусом. Впрочем, как утверждают медики, пожилая пациентка скончалась вовсе не от COVID-19, а из-за оторвавшегося тромба. Кроме того, у умершей было диагностировано сразу несколько сложных хронических недугов, в том числе ИБС и диабет. При этом российские ученые уже приступили к испытаниям вакцины против нового типа коронавируса.

За минувший сутки общая численность заболевших COVID-19 в России увеличилась на 52 человека, теперь их численность составляет 199 пациентов. Всего же в мире 245 749 зафиксированных случаев заражения, из них умерших свыше 10 тысяч человек, более 88 тысяч человек – выздоровели. Развивается ситуация с коронавирусом и в соседней Украине – здесь подтвердили третий случай смерти от новой инфекции, а всего в стране 21 подтвержденный случай заражения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно / Выбор редакции
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google выпустил новое приложение Camera Go для устройств с низким объемом…
Анна Седокова ответила Кате Гордон по поводу романа с Сергеем Жориным: "На фото были джинсы…
Последние новости о COVID-19: Ситуация с распространением коронавируса в России и…
Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной…
«С трудом передвигаюсь»: Feduk рассказал о перенесенной…
«Сделали мне убогую прическу»: Елена Валюшкина о съемках в…
Ученые выяснили, что становится причиной смерти при заражении коронавирусом…
Екатерина Гордон поделилась подробностями скандального дела Алены…
Приложение Gradient в Instagram: Какой национальности Ольга Бузова, Яна Рудковская и другие…
65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: Кто станет матерью ребенка Гогена…
Китай начал отказываться от российской нефти из-за санкций…
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
Ухажер звезды проекта "Дом-2" Екатерины Скалон оказался…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд назвала Илью Яббарова…
Ольга Бузова стала часто снимать юмористические вайны вместе с Давидом…
Маленькая дочь Ольги Рапунцель Василиса ругается…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко снялся в дебютном клипе дочери Григория Лепса…
Шоумен Тимур Батрутдинов обнаружил в распространении коронавируса масонский…
Эксперты рассказали о пользе дефлектора на крышке…
Катя Гордон рассказала, как посещала клуб анонимных…
«Сохранились теплые отношения»: Ольга Павловец рассказала об отношениях с Виктором…
Официальную презентацию Honor 30S запланировали на 30…
Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара…
Google замораживает обновления Chrome и Chrome OS из-за…
Дженнифер Лопес продемонстрировала танцы своего 12-летнего сына Макса на…
Павел Деревянко призвал мыть руки для борьбы с…
«Красоту коронавирус обходи стороной»: Наташа Королева для защиты от заболевания использует дорогую дизайнерскую…
В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории…
Просмотреть все новости