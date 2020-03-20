Последние новости о COVID-19: Ситуация с распространением коронавируса в России и мире
Новый тип коронавирусной инфекции продолжает активно распространяться во многих странах мира. По состоянию на 20 марта 2020 года количество смертельных случаев от данного заболевания в Италии превысило статистику Китая, теперь эта страна считается эпицентром пандемии вируса.
Отражается пандемия и на других развитых странных. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах отменить встречу лидеров «Большой семерки», которая должна была состояться в июне, а олимпийский огонь прибыл в Японию – церемония его встречи прошла при пустых трибунах. Перенесен на более поздний срок и знаменитый Каннский кинофестиваль. Между тем, в России, как сообщает телеканал «360» зафиксирован первый случай смерти пациента с заражением коронавирусом. Впрочем, как утверждают медики, пожилая пациентка скончалась вовсе не от COVID-19, а из-за оторвавшегося тромба. Кроме того, у умершей было диагностировано сразу несколько сложных хронических недугов, в том числе ИБС и диабет. При этом российские ученые уже приступили к испытаниям вакцины против нового типа коронавируса.
За минувший сутки общая численность заболевших COVID-19 в России увеличилась на 52 человека, теперь их численность составляет 199 пациентов. Всего же в мире 245 749 зафиксированных случаев заражения, из них умерших свыше 10 тысяч человек, более 88 тысяч человек – выздоровели. Развивается ситуация с коронавирусом и в соседней Украине – здесь подтвердили третий случай смерти от новой инфекции, а всего в стране 21 подтвержденный случай заражения.
Отражается пандемия и на других развитых странных. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах отменить встречу лидеров «Большой семерки», которая должна была состояться в июне, а олимпийский огонь прибыл в Японию – церемония его встречи прошла при пустых трибунах. Перенесен на более поздний срок и знаменитый Каннский кинофестиваль. Между тем, в России, как сообщает телеканал «360» зафиксирован первый случай смерти пациента с заражением коронавирусом. Впрочем, как утверждают медики, пожилая пациентка скончалась вовсе не от COVID-19, а из-за оторвавшегося тромба. Кроме того, у умершей было диагностировано сразу несколько сложных хронических недугов, в том числе ИБС и диабет. При этом российские ученые уже приступили к испытаниям вакцины против нового типа коронавируса.
За минувший сутки общая численность заболевших COVID-19 в России увеличилась на 52 человека, теперь их численность составляет 199 пациентов. Всего же в мире 245 749 зафиксированных случаев заражения, из них умерших свыше 10 тысяч человек, более 88 тысяч человек – выздоровели. Развивается ситуация с коронавирусом и в соседней Украине – здесь подтвердили третий случай смерти от новой инфекции, а всего в стране 21 подтвержденный случай заражения.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:15