АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной Богдановой

Как стало известно, после возвращения звезды шоу в периметр, Николай Должанский очень хочет завести детей, а также мечтает заключить брак со своей возлюбленной Екатериной Богдановой. Мама Екатерины, которая приехала на проект «Спаси свою любовь», протестует против этого союза.
Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной Богдановой

Светлана Валерьевна, мать Екатерины Богдановой, на днях появилась на телепроекте и категорически отказалась давать своё благословение на свадьбу дочери и «поэта-оторвы». Такое торжественное заявление смогли наблюдать все участники семейного совета.

Мама Богдановой считает Должанского полностью бесперспективным немолодым человеком и сомневается в его возможности дать Екатерине за пределами шоу достойный уровень жизни. Кроме того, она опасается, что Николай будет «сидеть на шее» у родителей своей будущей жены, так как не уверена в его способности зарабатывать деньги.

В ответ на подобное Николай Должанский решил придумать план. Буквально завтра, ранним утром, пока участники и организаторы будут спать, молодой человек планирует сбежать за периметр вместе с Екатериной и сразу отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление. Таким образом он хочет не дать будущей теще помешать соединению двух влюблённых сердец.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google выпустил новое приложение Camera Go для устройств с низким объемом…
Анна Седокова ответила Кате Гордон по поводу романа с Сергеем Жориным: "На фото были джинсы…
Последние новости о COVID-19: Ситуация с распространением коронавируса в России и…
Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной…
«С трудом передвигаюсь»: Feduk рассказал о перенесенной…
«Сделали мне убогую прическу»: Елена Валюшкина о съемках в…
Ученые выяснили, что становится причиной смерти при заражении коронавирусом…
Екатерина Гордон поделилась подробностями скандального дела Алены…
Приложение Gradient в Instagram: Какой национальности Ольга Бузова, Яна Рудковская и другие…
65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: Кто станет матерью ребенка Гогена…
Китай начал отказываться от российской нефти из-за санкций…
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
Ухажер звезды проекта "Дом-2" Екатерины Скалон оказался…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд назвала Илью Яббарова…
Ольга Бузова стала часто снимать юмористические вайны вместе с Давидом…
Маленькая дочь Ольги Рапунцель Василиса ругается…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко снялся в дебютном клипе дочери Григория Лепса…
Шоумен Тимур Батрутдинов обнаружил в распространении коронавируса масонский…
Эксперты рассказали о пользе дефлектора на крышке…
Катя Гордон рассказала, как посещала клуб анонимных…
«Сохранились теплые отношения»: Ольга Павловец рассказала об отношениях с Виктором…
Официальную презентацию Honor 30S запланировали на 30…
Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара…
Google замораживает обновления Chrome и Chrome OS из-за…
Дженнифер Лопес продемонстрировала танцы своего 12-летнего сына Макса на…
Павел Деревянко призвал мыть руки для борьбы с…
«Красоту коронавирус обходи стороной»: Наташа Королева для защиты от заболевания использует дорогую дизайнерскую…
В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории…
Просмотреть все новости