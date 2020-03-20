Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной Богдановой
Как стало известно, после возвращения звезды шоу в периметр, Николай Должанский очень хочет завести детей, а также мечтает заключить брак со своей возлюбленной Екатериной Богдановой. Мама Екатерины, которая приехала на проект «Спаси свою любовь», протестует против этого союза.
Светлана Валерьевна, мать Екатерины Богдановой, на днях появилась на телепроекте и категорически отказалась давать своё благословение на свадьбу дочери и «поэта-оторвы». Такое торжественное заявление смогли наблюдать все участники семейного совета.
Мама Богдановой считает Должанского полностью бесперспективным немолодым человеком и сомневается в его возможности дать Екатерине за пределами шоу достойный уровень жизни. Кроме того, она опасается, что Николай будет «сидеть на шее» у родителей своей будущей жены, так как не уверена в его способности зарабатывать деньги.
В ответ на подобное Николай Должанский решил придумать план. Буквально завтра, ранним утром, пока участники и организаторы будут спать, молодой человек планирует сбежать за периметр вместе с Екатериной и сразу отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление. Таким образом он хочет не дать будущей теще помешать соединению двух влюблённых сердец.
Светлана Валерьевна, мать Екатерины Богдановой, на днях появилась на телепроекте и категорически отказалась давать своё благословение на свадьбу дочери и «поэта-оторвы». Такое торжественное заявление смогли наблюдать все участники семейного совета.
Мама Богдановой считает Должанского полностью бесперспективным немолодым человеком и сомневается в его возможности дать Екатерине за пределами шоу достойный уровень жизни. Кроме того, она опасается, что Николай будет «сидеть на шее» у родителей своей будущей жены, так как не уверена в его способности зарабатывать деньги.
В ответ на подобное Николай Должанский решил придумать план. Буквально завтра, ранним утром, пока участники и организаторы будут спать, молодой человек планирует сбежать за периметр вместе с Екатериной и сразу отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление. Таким образом он хочет не дать будущей теще помешать соединению двух влюблённых сердец.