Николай Должанский решил сбежать с «Дома-2» с Екатериной Богдановой





Светлана Валерьевна, мать Екатерины Богдановой, на днях появилась на телепроекте и категорически отказалась давать своё благословение на свадьбу дочери и «поэта-оторвы». Такое торжественное заявление смогли наблюдать все участники семейного совета.Мама Богдановой считает Должанского полностью бесперспективным немолодым человеком и сомневается в его возможности дать Екатерине за пределами шоу достойный уровень жизни. Кроме того, она опасается, что Николай будет «сидеть на шее» у родителей своей будущей жены, так как не уверена в его способности зарабатывать деньги.В ответ на подобное Николай Должанский решил придумать план. Буквально завтра, ранним утром, пока участники и организаторы будут спать, молодой человек планирует сбежать за периметр вместе с Екатериной и сразу отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление. Таким образом он хочет не дать будущей теще помешать соединению двух влюблённых сердец.