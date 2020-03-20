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Китай начал отказываться от российской нефти из-за санкций США

Филиал китайской компании Sinochem отказалось покупать у российской «Роснефти» сырье из-за американских санкций, под действие которых попадают дочерние структуры поставщика. Между тем, Китай всегда был крупнейшим покупателем российской нефти.
Китай начал отказываться от российской нефти из-за санкций США

Пока новости об отказе от покупки нефти в России основаны лишь на документах, которые оказались в распоряжении журналистов BNE-Intellinews, хотя, ни Пекин, ни Москва официально ситуацию не комментируют. Об этом рассказал главный редактор издания Бен Эйрис. Он также добавил, что КНР и в частности компания Sinochem Group являются частью глобальной финансовой системы, поэтому в случае покупки российской нефти Вашингтон действительно может наказать организацию, к примеру, пригрозив ее партнерам. Фактически, санкции пока не наложены, однако китайская сторона приняла подобное решение, взвесив потенциальные риски и принимая во внимание тот факт, что сама «Роснефть» до сих пор находится под санкциями.

Впрочем, добавляет Эйрис, сделка, о которой идет речь, не была достаточно серьезной, поскольку ее масштабы оказались довольно скромными. «Эту сделку сложно сравнивать с общим объемом нефтяной торговли между Китаем и Россией», - подчеркнул он.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:45

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