Анна Седокова ответила Кате Гордон по поводу романа с Сергеем Жориным: "На фото были джинсы бойфренда"
Певица Анна Седокова решила высказаться по поводу обвинения Кати Гордон относительно её романа с бывшим супругом адвоката Сергеем Жориным. Ранее юрист рассказала, что была уверена в измене мужа с артисткой во время беременности сыном Даниилом.
Катя Гордон заявила, что во время беременности лежала на сохранении и увидела на странице Анны Седоковой в Instagram фотографию, которая якобы сделана в доме, где юрист проживала со своим супругом Сергеем Жориным. Она отреагировала на неё и написала: «Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?». После данного заявления исполнительница решила больше не молчать и рассказать, как всё было на самом деле.
Она сообщила, что больше не может молчать и показала снимок, который стал причиной скандала. На нем артистка предстала в джинсах-бойфрендах своего прежнего избранника с оголённым животом. Фото она сопроводила подписью: «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда». Таким образом она решила доказать, что Сергей Жорин не смог бы носить данный предмет одежды из-за маленького размера.
Катя Гордон заявила, что во время беременности лежала на сохранении и увидела на странице Анны Седоковой в Instagram фотографию, которая якобы сделана в доме, где юрист проживала со своим супругом Сергеем Жориным. Она отреагировала на неё и написала: «Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?». После данного заявления исполнительница решила больше не молчать и рассказать, как всё было на самом деле.
Она сообщила, что больше не может молчать и показала снимок, который стал причиной скандала. На нем артистка предстала в джинсах-бойфрендах своего прежнего избранника с оголённым животом. Фото она сопроводила подписью: «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда». Таким образом она решила доказать, что Сергей Жорин не смог бы носить данный предмет одежды из-за маленького размера.