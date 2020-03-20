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Ученые выяснили, что становится причиной смерти при заражении коронавирусом COVID-19

Китайские ученые провели тщательное исследование медицинских данных почти двух сотен тяжелобольных пациентов из Уханя, из которых четверть скончались от последствий вызванной новым типом коронавирусной инфекции осложнений. Так специалистам удалось выяснить, какие именно обстоятельства ведут к смерти заразившихся пациентов.
Ученые выяснили, что становится причиной смерти при заражении коронавирусом COVID-19

Как пишет издание Focus, новое заболевание относительно легко переносят примерно 80% пациентов. При этом палитра симптомов может варьироваться от едва заметных болезненных ощущений в горле, до сильно выраженной инфекции с лихорадкой, вроде той, что фиксируется при гриппе. Большинство таких пациентов могут самостоятельно выздороветь в обычных домашних условиях и даже без квалифицированной медпомощи. Однако у 20% заражение в буквальном смысле застревает в легких и провоцирует воспаление, что и требует вмешательства медиков. В самых сложных случаях пациенты нуждаются в интенсивной терапии и подключению к аппаратам ИВЛ.

В то же время возраст и прежние недуги становятся самыми важными факторами риска смертности. «Многие из умерших пациентов были старше 60 лет. А риск смертности среди пациентов старше 80 лет составляет 25%», - утверждают исследователи. Одним из самых распространенных осложнений, которые могут обернуться летальным исходом в случае заражения COVID-19, утверждают ученые, является именно пневмония. При этом, для пневмонии при данном заболевании характерна двусторонняя форма, при которой болезнь охватывает сразу весь дыхательный орган.

Легкие в таком случае неспособны обеспечить организм человека достаточным количеством кислорода. В итоге органы, которые перестают полноценно снабжаться кислородом, начинают отказывать. Это и приводит к смерти пациентов. Кроме того, отмечается, что у все 54 умерших в исследуемой группе, кроме симптомов коронавируса, развился также сепсис, а 38 из них столкнулись с септическим шоком. В среднем, смерть наступала на девятнадцатый день после появления первых симптомов заражения, а средний возраст умерших пациентов составил 69 лет.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:57

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