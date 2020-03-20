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«С трудом передвигаюсь»: Feduk рассказал о перенесенной операции

Совсем недавно известный российский рэпер Feduk перенес операцию. На данный момент артист проходит реабилитацию под пристальным наблюдением медиков и, как признается он сам, его восстановление идет по плану.
«С трудом передвигаюсь»: Feduk рассказал о перенесенной операции

В скором времени, отмечает Feduk, он планирует приступить к работе сразу в нескольких проектов, а пока старается не скучать в стенах клиники, снимая для своих поклонников забавные видеоролики. «Что мне тут скрывать? Неделю не мылся, занимаюсь лечебной физкультурой, планирую в будущем выпустить линию больничных пижам. Неделю назад мне сделали операцию, подозревали аппендикс, но оказалось, что это старая болячка из детства, которая лет двадцать беспокоила. С трудом передвигаюсь, но будут восстанавливаться и работать», - отметил Feduk на своей страничке в Instagram и поблагодарил фанатов за поддержку.

Примечательно, что в числе первых, кто отреагировал на новую публикацию рэпера, стала его возлюбленная Саша Новикова. Отношения в этой паре продолжаются уже больше года, поэтому поклонники исполнителя хорошо знакомы с избранницей артиста и даже ждут дальнейшего развития романа.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:07

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