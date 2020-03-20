«С трудом передвигаюсь»: Feduk рассказал о перенесенной операции
Совсем недавно известный российский рэпер Feduk перенес операцию. На данный момент артист проходит реабилитацию под пристальным наблюдением медиков и, как признается он сам, его восстановление идет по плану.
В скором времени, отмечает Feduk, он планирует приступить к работе сразу в нескольких проектов, а пока старается не скучать в стенах клиники, снимая для своих поклонников забавные видеоролики. «Что мне тут скрывать? Неделю не мылся, занимаюсь лечебной физкультурой, планирую в будущем выпустить линию больничных пижам. Неделю назад мне сделали операцию, подозревали аппендикс, но оказалось, что это старая болячка из детства, которая лет двадцать беспокоила. С трудом передвигаюсь, но будут восстанавливаться и работать», - отметил Feduk на своей страничке в Instagram и поблагодарил фанатов за поддержку.
Примечательно, что в числе первых, кто отреагировал на новую публикацию рэпера, стала его возлюбленная Саша Новикова. Отношения в этой паре продолжаются уже больше года, поэтому поклонники исполнителя хорошо знакомы с избранницей артиста и даже ждут дальнейшего развития романа.
В скором времени, отмечает Feduk, он планирует приступить к работе сразу в нескольких проектов, а пока старается не скучать в стенах клиники, снимая для своих поклонников забавные видеоролики. «Что мне тут скрывать? Неделю не мылся, занимаюсь лечебной физкультурой, планирую в будущем выпустить линию больничных пижам. Неделю назад мне сделали операцию, подозревали аппендикс, но оказалось, что это старая болячка из детства, которая лет двадцать беспокоила. С трудом передвигаюсь, но будут восстанавливаться и работать», - отметил Feduk на своей страничке в Instagram и поблагодарил фанатов за поддержку.
Примечательно, что в числе первых, кто отреагировал на новую публикацию рэпера, стала его возлюбленная Саша Новикова. Отношения в этой паре продолжаются уже больше года, поэтому поклонники исполнителя хорошо знакомы с избранницей артиста и даже ждут дальнейшего развития романа.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:07