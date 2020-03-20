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«Сделали мне убогую прическу»: Елена Валюшкина о съемках в «Корнях»

Известная российская актриса Елена Валюшкина исполнила одну из ключевых ролей в новом сериале телеканала СТС «Корни». В этом проекта артистка играет мать главного героя фильма. При этом, отмечает она, для съемок ей пришлось немного подпортить свою внешность.
«Сделали мне убогую прическу»: Елена Валюшкина о съемках в «Корнях»

На такие жертвы Елене Валюшкиной пришлось пойти для того, чтобы перевоплотиться в образ пожилой жительницы глубокой провинции. Примечательно, что сейчас актриса успевает практически везде, она не только служит в театре, но и принимает активное участие в популярных телепроектах. В беседе с журналистами портала «СтарХит» она рассказала о том, как ей работалось на съемках «Корней». Как признается артистка, перевоплощение в Людмилу Борисовну (именно так зовут мать главного героя фильма) не составило никакого труда.

«Ничего сложного, нас же учили играть ,а я талантливая актриса, поэтому легко представила себе историю этой женщины. Разве что гримерам пришлось немного подпортить мне внешность. Сделали мне убогую привеску, тени с синим карандашом, тонкие брови. Получилась такая типичная тетенька, которая ко мне никакого отношения не имеет. Я так не выгляжу, разумеется», - приводит портал слова актрисы.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:02

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