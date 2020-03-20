«Сделали мне убогую прическу»: Елена Валюшкина о съемках в «Корнях»
Известная российская актриса Елена Валюшкина исполнила одну из ключевых ролей в новом сериале телеканала СТС «Корни». В этом проекта артистка играет мать главного героя фильма. При этом, отмечает она, для съемок ей пришлось немного подпортить свою внешность.
На такие жертвы Елене Валюшкиной пришлось пойти для того, чтобы перевоплотиться в образ пожилой жительницы глубокой провинции. Примечательно, что сейчас актриса успевает практически везде, она не только служит в театре, но и принимает активное участие в популярных телепроектах. В беседе с журналистами портала «СтарХит» она рассказала о том, как ей работалось на съемках «Корней». Как признается артистка, перевоплощение в Людмилу Борисовну (именно так зовут мать главного героя фильма) не составило никакого труда.
«Ничего сложного, нас же учили играть ,а я талантливая актриса, поэтому легко представила себе историю этой женщины. Разве что гримерам пришлось немного подпортить мне внешность. Сделали мне убогую привеску, тени с синим карандашом, тонкие брови. Получилась такая типичная тетенька, которая ко мне никакого отношения не имеет. Я так не выгляжу, разумеется», - приводит портал слова актрисы.
На такие жертвы Елене Валюшкиной пришлось пойти для того, чтобы перевоплотиться в образ пожилой жительницы глубокой провинции. Примечательно, что сейчас актриса успевает практически везде, она не только служит в театре, но и принимает активное участие в популярных телепроектах. В беседе с журналистами портала «СтарХит» она рассказала о том, как ей работалось на съемках «Корней». Как признается артистка, перевоплощение в Людмилу Борисовну (именно так зовут мать главного героя фильма) не составило никакого труда.
«Ничего сложного, нас же учили играть ,а я талантливая актриса, поэтому легко представила себе историю этой женщины. Разве что гримерам пришлось немного подпортить мне внешность. Сделали мне убогую привеску, тени с синим карандашом, тонкие брови. Получилась такая типичная тетенька, которая ко мне никакого отношения не имеет. Я так не выгляжу, разумеется», - приводит портал слова актрисы.