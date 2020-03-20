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Екатерина Гордон поделилась подробностями скандального дела Алены Водонаевой

По словам Екатерины Гордон, на данный момент следствие продолжает оценивать высказывания телезвезды Алены Водонаевой.
Екатерина Гордон поделилась подробностями скандального дела Алены Водонаевой

На днях Екатерина Гордон, которая является адвокатом у многих популярных людей, рассказала подробности дела, заведенного в отношении Алены Водонаевой. Напомним, что после её высказываний о материнском капитале, где она применила выражение «рожающее быдло», несколько граждан России обратились в правоохранительные органы с требованием о проведении проверки слов бывшей участницы «Дома-2».

В одном из интернет-шоу на платформе YouTube она рассказала, что они с Алёной обратились к лингвисту за экспертизой, результат которой показал отсутствие предосудительных слов в высказываниях телеведущей. Эту лингвистическую экспертизу Екатерина Гордон скоро предоставит следственным органам.

При её словам, экспертиза доказала, что Водонаева не оскорбляет всех матерей страны. Пользуясь уточнениями и пунктуацией в своём высказывании, она предполагает наличие некоторого количества людей с отсутствующими морально-этическими принципами. Как поделилась со зрителями Гордон, для проведения экспертизы они обратились к «крутому профессору». Екатерина согласна, что Алена была резковата в своих высказываниях, но оправдывает это законами интернета.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:51

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