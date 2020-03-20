Екатерина Гордон поделилась подробностями скандального дела Алены Водонаевой





На днях Екатерина Гордон, которая является адвокатом у многих популярных людей, рассказала подробности дела, заведенного в отношении Алены Водонаевой. Напомним, что после её высказываний о материнском капитале, где она применила выражение «рожающее быдло», несколько граждан России обратились в правоохранительные органы с требованием о проведении проверки слов бывшей участницы «Дома-2».В одном из интернет-шоу на платформе YouTube она рассказала, что они с Алёной обратились к лингвисту за экспертизой, результат которой показал отсутствие предосудительных слов в высказываниях телеведущей. Эту лингвистическую экспертизу Екатерина Гордон скоро предоставит следственным органам.При её словам, экспертиза доказала, что Водонаева не оскорбляет всех матерей страны. Пользуясь уточнениями и пунктуацией в своём высказывании, она предполагает наличие некоторого количества людей с отсутствующими морально-этическими принципами. Как поделилась со зрителями Гордон, для проведения экспертизы они обратились к «крутому профессору». Екатерина согласна, что Алена была резковата в своих высказываниях, но оправдывает это законами интернета.