Приложение Gradient в Instagram: Какой национальности Ольга Бузова, Яна Рудковская и другие звезды





Ольга Бузова воспользовалась на своём смартфоне новым приложением Gradient, которое должно определять национальность человека по чертам лица. Результатами она поделилась со своими подписчиками. Выяснилось, что популярная певица в основном русская и еврейка, а также обладает небольшим количеством немецких чёрт. Неожиданностью для ведущей оказалось, что программа нашла в её внешности пятую часть черт мексиканки.Ещё сильнее удивилась Анна Седокова. Программа определила её лицо, как на три четверти принадлежащее бразильянке. Приложение отыскало в ней также шведскую, мексиканскую и немного еврейской внешности.Для Яны Рудковской, которая после возвращения из Франции сейчас находится в самоизоляции, результат не стал сюрпризом. 76% австрийской внешности она объяснила прапрабабушками и прапрадедушками, которые проживали в Польше и Венгрии.